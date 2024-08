Maestro de escuela en Loíza se destaca como árbitro de boxeo en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La Región Educativa de Humacao y la escuela Medianía Alta Elemental de Loíza, celebran con orgullo la destacada participación del maestro de Educación Física, Emmanuel Ferreira Valentín, como árbitro de boxeo, en los recientes Juegos Olímpicos de París, Francia 2024.

Con más de 20 años de servicio como educador, Ferreira Valentín ha sido un pilar en la formación física y moral de los estudiantes de la escuela, y su reciente logro en el escenario olímpico resalta su compromiso y dedicación al deporte.

Ferreira Valentín, quien ha ejercido como árbitro en eventos de boxeo en 26 países alrededor del mundo, compartió su entusiasmo por esta primera experiencia olímpica. “Ser parte de los Juegos Olímpicos ha sido un sueño hecho realidad. La preparación fue intensa, pero cada paso en este camino me ha enseñado que con perseverancia y determinación, no hay meta inalcanzable. Este logro no es solo mío, sino de todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera,” expresó el maestro con emoción.

En un mensaje inspirador dirigido a los niños y jóvenes, Ferreira Valentín destacó la importancia de perseguir sus sueños: “Quiero decirles a todos que nunca dejen de soñar. Los sueños no se alcanzan de la noche a la mañana, pero con esfuerzo, sacrificio y pasión, cualquier cosa es posible. Si se caen, levántense y sigan adelante. El éxito está en no rendirse.”

Por su parte la superintendente de la Región Educativa de Humacao, Evelyn Del Moral Rosario,destacó la gesta de Ferreira Valentín.

“El profesor Emmanuel Ferreira Valentín es un verdadero orgullo para nuestra Región Educativa. Su dedicación, tanto en el aula como en el cuadrilátero, es un ejemplo para todos. Felicitamos su logro de ser oficial de boxeo en estos Juegos Olímpicos y nos honra contar con un educador de su calibre en nuestras escuelas”, sostuvo la funcionaria.

Como parte de su carrera como árbitro de boxeo, Ferreira Valentín ha participado en eventos en países como: China, Italia, Rusia, Dakar, India, Tailandia, México y Bulgaria, entre otros.