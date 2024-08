“La NFL ha sido la experiencia más linda y difícil de mi vida”: Sammis Reyes, el chileno que busca triunfar en Minnesota

Sammis Reyes no se cansa de romper barreras. En agosto 2021 se convirtió en el primer chileno en jugar un partido de la NFL y más encima sin haber disputado jamás antes, ni en la secundaria ni a nivel universitario, un duelo de fútbol americano. Ahora, luego de un período en el que estuvo retirado, lucha por volver y lograr cupo en la planilla de los Minnesota Vikings que afrontará la temporada 2024.

El ala cerrada de 28 años, que nació en la localidad de Talcahuano y llegó como un adolescente a Estados Unidos persiguiendo el sueño de jugar en la NBA, disputó los dos partidos de pretemporada de los Vikings (contra los Raiders y los Browns) y este sábado espera contar con más opciones contra los Eagles, tanto en la ofensiva como en los cuadros especiales.

Actualmente el equipo de Minnesota trabaja con 91 jugadores, pero el martes 27 de agosto, antes de las 4 pm de Nueva York, todos los equipos de la NFL deben entregar la lista definitiva de 53 jugadores para la temporada regular.

Como es su costumbre, con su esfuerzo y dedicación 100%, Reyes espera lograr los objetivos que se planteó y destacar como uno de los pocos jugadores latinoamericanos en la liga. Esta fue la conversación con Metro World News.

Mucho trabajo y una empanadas: los días de Reyes en Minnesota

-¿Qué tal ha sido su experiencia en estos meses con los Vikings?

-Muy buena, es espectacular estar de vuelta en la NFL después del año sin jugar. Estoy muy contento por la oportunidad de estar compitiendo al más alto nivel y representando no solamente a Chile sino también a todo Latinoamérica.

-¿Cómo se ha sentido en esos dos partidos de pretemporada?

-Bien, lamentablemente tuve una pequeña lesión en el hombro, en la clavícula, algo que no había salido públicamente, y eso me ha limitado en término de minutos en cancha, pero me he sentido bien y cómodo con el proceso en el plan que me asignaron los entrenadores. Batallo muy duro en el training camp, un proceso que es muy desgastante para el cuerpo y la mente, lo que me tiene muy orgulloso por todo lo que he hecho y por estar de vuelta en lo más alto nivel deportivo del mundo.

- ¿Ha sentido el apoyo de la comunidad chilena en Minnesota?

- Sí, claro. En uno de los entrenamientos abiertos a los hinchas llegó un grupo grande de chilenos con carteles, una bandera de Chile, eran como unas 30 personas. Fue un momento súper lindo. Les tiré unas pelotas y unos guantes después del entrenamiento y fui a darles mi buena energía a ellos de vuelta. Es lindo representar a Chile acá en Minnesota.

- ¿Pudo interactuar con esos chilenos fuera de la cancha?

- La verdad que durante esta etapa del training camp llego a entrenar a las 6 am y no me voy hasta las 8 pm, y así ha sido todos los días en los últimos 30 días. Estoy enfocado en fútbol americano desde que me despierto hasta que me acuesto, así que no he tenido muchas posibilidades de poder conversar con chilenos fuera de la cancha, pero una vez nos mandaron unas empanadas de un restaurante chileno y fue un muy lindo gesto que disfrutamos con mis amigos y seres queridos.

- ¿Le afectó mucho al equipo la lesión de J.J. McCarthy, el novato mariscal de campo que se perderá toda la temporada?

- Fue duro. Él es una muy buena persona, he tenido la oportunidad de compartir con él en estos meses y obviamente uno genera lazos que hace que todo tenga un sabor o un impacto tal vez profundo. Quería verlo brillar, es un excelente jugador, que llega cada día al centro de entrenamiento a dar lo mejor de sí con una energía positiva. Pero al mismo tiempo tenemos a Sam Darnold, un quarterback que tiene mucha experiencia y confiamos en él.

- ¿Cómo ha sido su relación con los otros tight ends?

- Espectacular. Pasamos mucho tiempo juntos en estos días, reuniones, entrenamientos, pesas. La relación con todos ha sido muy buena, desde T.J. Hockenson, que es el titular, hasta los jugadores con los que compito por un puesto. Como jugador de equipo, yo también tengo mucho orgullo en poder competir y al mismo tiempo colaborar. Competir y colaborar pueden ir de la mano en este deporte.

Los Panamericanos de Santiago 2023 fueron clave para volver a la NFL

En 2021 Sammis Reyes sorprendió al mundo deportivo, no solo al de la NFL, al jugar la temporada regular con los Washington Commanders pese a que no tenía experiencia en el fútbol americano. Luego estuvo en el equipo de práctica de los Bears y el 2023 firmó con los Jaguars. Fue entonces que anunció su retiro motivos de salud.

En febrero de este año decidió volver del retiro, firmó con Minnesota y ahora espera estar vestido de púrpura el domingo 8 de septiembre para el debut de los Vikings en la temporada 2024 de la NFL ante los Giants.

- ¿Cuál es su evaluación de estos cuatro años en la NFL?

- Es un camino muy lindo y único, porque ni un chileno antes había logrado lo que pude hacer. Entonces cuando comencé no había un mapa para recorrer y me tocó aprender todo eso. Hubo decisiones buenas, decisiones malas, lesiones de las que nunca nadie se enteró. Después de que me fui de Washington hubo cosas que pasaron en el camino, aunque no quiero entrar en muchos detalles, que nadie te enseña cómo lidiar con ellas. Entonces ha sido la experiencia más linda que he podido vivir en mi vida y al mismo tiempo tal vez la más difícil, no solamente para mi, también en mi familia. También pasaron cosas en el lado personal que crearon ciertas dificultades en mi carrera deportiva. Pero todos los días me despierto con la misma sonrisa, con la misma ganas de atacar el día y dejar a Chile y a Latinoamérica en lo más alto. Y eso creo que no tiene precio. Y créanme que estar aquí en mis pies, caminar en mis zapatos, en algo que nunca antes nadie ha hecho, no es fácil. Entonces estoy orgulloso de mí, orgulloso de mi gente que me apaña, de mi equipo que ha estado de la mano conmigo en todo este camino y de mi familia por nunca dejarme solo.

- El año pasado en los Jaguars decidió retirarte del fútbol americano. ¿Por qué tomó la decisión de volver a la NFL?

- Sí, la verdad puede ser que mi retiro haya sido mucho más complejo de lo que la gente sabe o de lo que quise contar, porque la historia va un poquito más allá. Pero volví porque me faltaba algo por cumplir, sentía que podía hacer un poquito más y quería darme una nueva oportunidad de volver a competir. Cuando estuve en los Juegos Panamericanos en Chile volví a ver deporte, echaba de menos el olor a pasto, los golpes, la preparación para un partido, la preparación física. Yo soy un atleta, me encanta el deporte y no hay muchas cosas en la vida que te puedan llenar ese agujero que queda una vez que uno se retira, entonces decidí darle una oportunidad más y estoy súper contento con la decisión.