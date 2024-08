Escritor de la biografía de Medvedev: “Daniil es uno de los tres grandes del tenis ruso”

LONDRES, INGLATERRA - 27 DE JUNIO: Daniil Medvedev juega un revés durante la práctica en la cancha central antes del Campeonato de Wimbledon 2024 en el All England Lawn Tennis and Croquet Club el 27 de junio de 2024 en Londres, Inglaterra. (Foto de Clive Brunskill/Getty Images)

El escritor Dmitry Lazarev habló sobre sus proyecciones para el mejor tenista ruso en los Juegos Olímpicos, Daniil Medvedev, y dio valiosos consejos que permitirán a Daniil mejorar sus resultados.

¿Cómo surgió la idea de hablar de Medvedev?

- La editorial Bombora me propuso escribir un libro sobre Daniil. Siempre me ha interesado su carrera y su vida, y recopilé estadísticas de sus actuaciones. Es una personalidad muy pintoresca, así que aproveché la oferta.

Cuando Medvedev juega, da la impresión de que no tiene coordinación. ¿Este estilo le ayuda o le perjudica?

- Daniil no tiene un estilo claramente definido al que se le pueda contrarrestar. Esa es su carta de triunfo. A menudo, el oponente no sabe qué le va a ofrecer Daniil. Medvedev tiene un alto coeficiente tenístico. Puede contrarrestar cualquier táctica con contraataques.

¿Por qué la superficie favorita de Medvedev es la pista dura, y las que no le gustan son la tierra y la hierba?

- La tierra es una superficie lenta, la pelota bota alto. Es difícil vencer al oponente solo con potencia. Es cuestión de efecto y de una técnica más sofisticada. En hierba, el tiempo de reacción es mínimo. Medvedev está acostumbrado a jugar muy por detrás de la línea de fondo. Si su rival golpea de forma cortante en hierba, no tiene tiempo. La pista dura es óptima para sus puntos fuertes.

¿Significa esto que Medvedev no tendrá nada que esperar de los Juegos Olímpicos de París, donde será sobre tierra?

- Sí, las expectativas no son las más optimistas. Es poco probable que Daniil consiga algo serio. Es poco probable que pase de cuartos de final.

¿Cómo consiguen Medvedev y Andrey Rublev separar amistad y rivalidad?

- Los grandes deportistas suelen enfrentarse a esto. Cuando empieza el partido, no hay amigos en la pista. Pero después del partido no puede haber resentimientos. Mientras que Medvedev tuvo desacuerdos con Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev fuera de la pista, no tuvo problemas con Rublev, a pesar de que Daniil gana casi siempre. Esta es una habilidad de los grandes atletas.

¿Y cómo afecta la emotividad de los rusos a sus resultados?

- A Rublev le afecta más. No sabe muy bien cómo dirigir sus emociones. Cuando las cosas no salen bien, Andrey se pone muy nervioso, grita, rompe raquetas. A menudo, el juego se desmorona por completo. En el caso de Medvedev, los destellos de emoción le benefician, actuando como una sacudida. Pone algo en su cabeza y comprende lo que hay que hacer.

¿Es realista que Medvedev vuelva a lo más alto de la clasificación?

- Es poco probable que Carlos Alcaraz y Yannick Cinner dejen a nadie llegar a la cima a corto plazo. Medvedev necesita cambiar mucho para desplazarlos. Para ganar al español y al italiano, Daniil tendría que saltar más alto de lo normal.

¿Podrá Daniil, de 28 años, mantener el alto nivel tanto tiempo como los ‘tres grandes’?

- Creo que Medvedev acabará antes que Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Hay que dedicarse al tenis para jugar así a los 36-37 años. Medvédev tiene menos de eso. Hay datos, talento e inteligencia tenística.

¿Es Medvedev un gran tenista?

- No, supongo que no. Los grandes deportistas son los que han ganado más de 10 Grand Slams. No sé si alguien superará los logros de los tres grandes. Son grandes, y Medvedev es un jugador del más alto nivel.

¿No deberían escribirse libros sobre los grandes atletas?

- Deberíamos escribir y leer libros sobre los mejores atletas del país. Medvedev, como Marat Safin y Yevgueni Kafelnikov, es sin duda uno de ellos. Son los “tres grandes” del tenis ruso.