La UEFA estrena nueva versión del himno de la Champions League

El cambio no fue del agrado de muchos aficionados

La Champions League estrena formato en la temporada 2024-2025, por lo que la UEFA también decidió que el himno más famoso en el mundo del futbol sufriera modificaciones.

La nueva versión modifica los arreglos de viento y destaca en su final un solo de trompeta, el cual no existe en la versión que todos conocen. De igual forma se hace más énfasis en la parte vocal.

‘Zadok The Priest’, nombre de la pieza musical, fue creada por Tony Britten en 1992 y desde entonces es conocida como el himno de la Liga de Campeones y se convirtió en uno de los temas favoritos de los aficionados del futbol.

La duración original de la canción es de unos tres minutos, en los cuales se escuchan las dos estrofas y el estribillo que conforma el tema.

Britten creo los arreglos basándose en la obra original del compositor alemán Georg Friedrich Händel, del periodo barroco. La UEFA es propietaria de la canción, debido a que fue un encargo al compositor inglés.

La versión que todos conocen:

¿Qué dice la letra del himno?

Tony Britten sí fue el creador de la letra de la pieza y está en tres idiomas: inglés, francés y alemán, debido a que son las lenguas oficiales de la UEFA.

A continuación te dejamos la letra completa:

Ce sont les meilleures équipes (Están los mejores equipos)

Es sind die allerbesten Mannschaften (Están los mejores equipos)

The main event (El gran evento)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)

Une grande reunión (Una gran reunión)

Eine grosse sportliche Veranstaltung (Un gran evento deportivo)

The main event (El gran evento)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)

Ils sont les meilleurs (Son los mejores)

Sie sind die Besten (Son los mejores)

These are the champions (Son los campeones)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)