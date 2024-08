Las Gigantes de Carolina aseguran estar listas para defender su título de campeonas

Las Gigantes de Carolina están listas para defender su título en la temporada del Baloncesto Nacional Superior Femenino (BSNF) que comienza este sábado en lo que se espera sea un emocionante partido inaugural entre las actuales campeonas y las Atenienses de Manatí en el Coliseo Guillermo Angulo en Carolina.

Así lo reiteraron en la conferencia de prensa realizada esta mañana, en la que se encontraban el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau; la apoderada del equipo, Claudia Zorrilla Ramos; Derick Luna, codueño; junto a las jugadoras Tayra Meléndez y Rodsan Rodríguez.

“Luego de varios meses de preparación, estamos listos para comenzar la temporada. Gracias infinitas al Alcalde y a la Junta de Directores del BSNF por creer en nosotros y permitirnos traer nuestras ideas para el crecimiento de la liga. A las jugadoras, les reitero nuestro compromiso para respaldarlas en todo lo que necesiten y traer ese campeonato #19″ indicó Ramos Zorrilla, la única mujer en operar una franquicia este año.

Por su parte, José Carlos Aponte Dalmau, el alcalde del Municipio Autónomo de Carolina añadió: “Este año, nuestro equipo se embarca en la emocionante búsqueda del campeonato número 19 para Carolina, y no podría estar más orgulloso del compromiso continuo que este equipo ha demostrado, no solamente con el deporte, sino también con la ciudadanía. Por esto, el Gobierno Municipal Autónomo de Carolina se reafirma en su compromiso de apoyar a las Gigantes, patrocinando esta temporada con una aportación municipal de $125,000. Y es que, para nosotros, las Gigantes no son solo un equipo deportivo; son un símbolo de la determinación, del esfuerzo y el espíritu que significa ser de Carolina”.

En el encuentro con los medios de comunicación del país también se hizo oficial la integración de la cantautora puertorriqueña Kany García, a la gerencia del equipo de las Gigantes de Carolina como codueña. Siendo esta la primera vez que una figura de renombre internacional como García se une a la franquicia de un equipo, lo que dejará huella por ser pionera en la historia del baloncesto femenino de la Isla.

“Desde pequeña fui fanática del baloncesto pero nunca pensé en poder formar parte de la gerencia de un equipo. Me enorgullece que la primera vez que lo hago sea con un equipo de grandiosas mujeres que han dejado el alma en el tabloncillo para ser campeonas por tantos años. Le agradezco a Claudia y a Derick por invitarme a formar parte y me comprometo con ellos a ‘cambiar el juego’ para que las atletas femeninas continúen desarrollándose en Puerto Rico”, comentó García.

Desde que la nueva gerencia de las Gigantes de Carolina se hizo cargo el pasado mes de abril, han trabajado arduamente para que el deporte femenino siga ganando notoriedad y reconocimiento. Su misión está enfocada en promover un mejor futuro para las niñas del país a través del deporte, para lograr una mejor sociedad.

Por su parte, Derick Luna, coapoderado del equipo y quien a su vez lidera la estrategia y gestión financiera de la franquicia, añadió: “La llegada de Kany a la familia de las Gigantes reafirma el compromiso que tenemos de fomentar el deporte femenino en Puerto Rico, elevando su visibilidad y prestigio. Sin duda, es una gran motivación para las jugadoras y contribuirá a que siga creciendo la fanaticada del baloncesto femenino”.

El presidente del BSNF, Luis Gabriel Miranda, comentó: “Estamos muy emocionados con esta nueva etapa de las campeonas Gigantes de Carolina, y que profesionales de la talla de Claudia Ramos Zorilla y Kany García se unan a nuestra Liga. Esta temporada celebramos el 50 aniversario de la creación del BSNF por lo que seguiremos buscando recursos y herramientas que aseguren el desarrollo de nuestra Liga”.

Para la temporada de este año, la franquicia más exitosa del BSNF, y que ostenta 18 títulos desde el 1977, estará compuesto por Tayra Meléndez, Rodsan Rodríguez, Glennys Rosa, Charity Harris, Kiara Quiñones, Selena Lott, Elemy Colome, Damika Martínez, Chelsea Jennings, Beverly Guevara, Valeria Verdejo y Teana Muldrow.

“Como jugadoras estamos muy contentas con la llegada del nuevo equipo gerencial. Han escuchado nuestras necesidades y están dispuestos a enrollarse las mangas y ayudarnos a que el equipo siga mejorando. Ya comenzamos las prácticas, nos estamos acoplando muy bien y estamos listas para defender nuestro título”, finalizó la capitana del equipo Tayra Meléndez.

El equipo técnico de las Gigantes de Carolina está formado por: Carlos Calcaño (dirigente); Alexander Amable (Assistant Coach); Keishla Morales (Assistant Coach); Steven Rosario (preparador físico) y Katherine Carrión (terapeuta atlética).

Las campeonas también estrenan un nuevo logo que representa los cuatro pilares del equipo. En la parte superior muestra una corona en símbolo a los 18 campeonatos y está creada con el pronombre de “LAS” para resaltar el aspecto femenino. La letra “C” de Carolina y la “G” de Gigantes coronadas representan el esfuerzo, sacrificio y el espíritu consistente de un equipo líder.

Itinerario de los partidos de la serie regular en que las Gigantes de Carolina realizarán en el Coliseo Guillermo Angulo en Carolina:

Sábado, 24 de agosto Gigantes de Carolina vs Atenienses de Manatí

Viernes, 30 de agosto Gigantes de Carolina vs Atléticas de San Germán

Miércoles, 4 de septiembre Gigantes de Carolina vs Montañeras de Morovis

Sábado, 7 de septiembre Gigantes de Carolina vs Explosivas de Moca

Martes, 10 de septiembre Gigantes de Carolina vs Pollitas de Isabela

Lunes, 16 de septiembre Gigantes de Carolina vs Patriotas de Lares

Viernes, 27 de septiembre Gigantes de Carolina vs Ganaderas de Hatillo

Miércoles, 2 de octubre Gigantes de Carolina vs Cangrejeras de Santurce