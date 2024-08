Resaltan labor filantrópica de José Berríos en el “MLB’s Players Weekend”

El lanzador puertorriqueño y abridor de los Blue Jays de Toronto en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), José Orlando Berríos, recibió este fin de semana un reconocimiento por su labor filantrópica en ayudar a jóvenes a desarrollar habilidades para la vida a través del deporte.

El homenaje tuvo lugar durante el “MLB’s Players’ Weekend”, un evento que celebra a los jugadores y sus contribuciones tanto dentro como fuera del campo, destacando sus esfuerzos en la comunidad y su impacto positivo en la vida de los jóvenes.

“Me he enfocado en ayudar a los niños y familias y, ahora, gracias a Dios, tengo la bendición de poder dar más cada año”, dijo Berríos. “Siempre tengo presente que soy bendecido para poder bendecir a más personas. Ahora, tenemos la oportunidad de retribuir y ayudar a las personas aquí en Canadá, en Toronto. Esta ciudad y este país son nuestro segundo hogar”, agregó.

Berríos explicó que parte de su decisión de involucrarse en el béisbol juvenil proviene de sus propias experiencias creciendo en Puerto Rico.

“No fue fácil, pero fue bueno y fui feliz, porque mi papá jugaba béisbol y mi hermano también”, comentó. “Crecí cerca del campo de béisbol. Mis amigos se divertían jugando béisbol, pero también disfrutábamos después de los juegos, pasando tiempo juntos en mi casa y en la de ellos. No fue fácil, pero esos fueron días felices llenos de buenos momentos. Recuerdo aquellos días de juventud, cuando jugaba solo por diversión. Aún juego por diversión, pero ahora hay más trabajo. Hay una diferencia. Esos fueron grandes días”, aseguró.

De hecho, el boricua lanzó una nueva iniciativa llamada “El Dream”, destinada a ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades a través del béisbol, tanto en Canadá como en Puerto Rico. Además, Berríos fundó la organización sin fines de lucro “La Makina”, la cual ha trabajado para abrir el acceso al béisbol a niños y jóvenes.

La iniciativa “El Dream” colaborará con Jays Care Foundation, donde será embajador de tres de los programas principales de “Jays Care: Girls At Bat”, “Challenger Baseball” y “Reviving Baseball in Inner Cities (RBI)”.

Berríos organizará eventos en Toronto y donará $500 por cada ponche que registre durante la temporada regular de 2024, con un tope de $100,000.