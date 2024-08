Gimnasta dice que petición de devolver su bronce olímpico es ‘injusta’

La gimnasta estadounidense Jordan Chiles consideró “injusta” la decisión de un panel de arbitraje que la despojó de una medalla en los ejercicios de piso en los Juegos Olímpicos de París.

Por medio de un mensaje difundido en las redes sociales, Chiles dijo que el fallo le había propinado un “golpe significativo”.

A la luz del fallo del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS, por sus siglas en francés), el Comité Olímpico Internacional anunció que reasignaría la presea de bronce entregada a Chiles y la entregaría a la rumana Ana Barbosu.

Se prevé que Barbosu reciba la presea el viernes durante una ceremonia en Bucarest.

Inicialmente, Chiles finalizó quinta en la final entre ocho gimnastas. Pero la entrenadora de Estados Unidos, Cecile Landi, apeló la nota recibida por su discípula y pidió que se le tomara en cuenta una maniobra que elevó su evaluación en una décima de punto porcentual.

Se aceptó el planteamiento de la entrenadora, lo que permitió a Chiles ascender al tercer puesto. Se le otorgó el bronce y subió al podio para la ceremonia de premiación.

Rumania protestó con éxito ante el TAS, al señalar que Landi no presentó su apelación en el plazo de un minuto después de que se había anunciado la nota de Chiles. El panel determinó el sábado que el bronce debía ser restituido a Barbosu.

La Federación Internacional de Gimnasia restableció el orden original en que habían terminado las gimnastas, y el COI anunció el domingo que otorgaría la presea de tercer lugar a Barbosu.

“No tengo palabras”, dijo Chiles en una publicación en Instagram. “Siento que esta decisión es injusta y llega como un golpe significativo, no sólo para mí, sino para todos los que han apoyado mi trayectoria. Algo que agrava la decepción es la serie de ataques racistas no provocados en las redes sociales, que están mal y son extremadamente dolorosos. He entregado mi corazón y mi alma a este deporte, y estoy muy orgullosa de representar a mi cultura y a mi país”.

La federación de gimnasia de Estados Unidos informó que continuará con sus esfuerzos por permitir que Chiles se quede con la medalla. El órgano rector de este deporte en Estados Unidos rechaza la afirmación rumana, según la cual, el reclamo de Landi llegó 4 segundos tarde.

El domingo, la federación estadounidense indicó que había presentado evidencias en video al TAS, para mostrar que Landi hizo su apelación inicial 13 segundos antes de que se agotara el tiempo.