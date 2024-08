Selección masculina de baloncesto de Puerto Rico sube al puesto número 15 en el ranking de FIBA

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) actualizó el ranking mundial de las selecciones de baloncesto masculino luego de culminados los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

La selección de Puerto Rico subió al puesto número 15 tras su clasificación a París 2024 y su espectacular triunfo en el repechaje olímpico que se celebró en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot a principios de julio.

En ese torneo, los boricuas consiguieron la clasificación a los Juegos Olímpicos, algo que no se lograba desde hace 20 años. Puerto Rico venció a las poderosas selecciones de Italia y Lituania en el torneo. En París, el equipo no logró una victoria en sus encuentros ante Sudán del Sur, Serbia y Estados Unidos por lo que no pasó de primera ronda.

Cabe destacar que Serbia y Estados Unidos ganaron medallas de bronce y oro respectivamente en el torneo.

El primer lugar de la tabla fue de Estados Unidos que dominó nuevamente el torneo y ganó su quinta medalla de oro al hilo. Mientras que Serbia subió dos puestos para colocarse en el segundo lugar de la tabla. Alemania se quedó en el tercer lugar y Francia subió cinco escalones para colocarse en el cuarto lugar.

Francia fue el ganador de la medalla de plata, cayendo ante Estados Unidos en un espectacular partido final en París.

Canadá también mejoró su posición al colocarse en el quinto lugar. Otras selecciones como España cayeron, los europeos bajaron cuatro escalones para caer en la sexta posición. Mientras que Australia bajó dos escalones hasta el séptimo lugar.

Puerto Rico en la 15ta posición supera a selecciones como Polonia, Montenegro, República Dominicana, FInalandia, Japón, Nueva Zelanda, Venezuela, México entre otros que se encuentran más abajo en la tabla de posiciones.

Hasta el momento, la FIBA no ha publicado la tabla de posiciones de la rama femenina.