Rafael “Pachy” Cruz queda fuera de los Piratas

Rafael “Pachy” Cruz fue relevado de sus funciones este sábado como entrenador en propiedad de los Piratas de Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Cruz, quien previamente dirigió a los Capitanes de Arecibo durante siete temporadas, período en el que logró tres campeonatos (2016, 2018, 2021) y un subcampeonato (2017), se incorporó a los Piratas en 2022 tras alcanzar un acuerdo hasta 2025 valorado en $270,000.

El técnico respondió a la decisión de la franquicia, asegurando que siempre dio el 100 por ciento para llevar a los jugadores a su máximo potencial y lograr los objetivos del equipo.

“Quiero agradecer a (los Piratas de Quebradillas) por la oportunidad de estar al mando de tan distinguida franquicia de tanta tradición (y) a su gran fanaticada por el apoyo en las buenas y no tan buenas. De mi parte, siempre di el 100% tratando de llevar a este grupo de excelentes jugadores a ser mejores como colectivo”, aseguró.

“Gracias a cada uno de ellos por el respeto que siempre me demostraron. Mucho éxito a cada uno de ellos, a la franquicia de los Piratas y a su gran fanaticada”, abundó Cruz.

Por su parte, el portal de noticias y deportes, La Guerra del BSN, compartió a través de sus plataformas sociales las expresiones del coapoderado de los Piratas, Lee Sepulvado, quien indicó que “los cambios de dirigente no son nada excepcional en el negocio del baloncesto”.

“Pachy fue un excelente embajador de nuestra franquicia y un profesional del mayor calibre tanto en el plano profesional como personal. Trabajó intensamente hasta el último minuto para adelantar los intereses de nuestra franquicia”, precisoó Sepulvado.

“No obstante, los cambios de dirigente no son nada excepcional en el negocio del baloncesto. No es ni será la primera vez que un destacado dirigente salga de una franquicia solo para probarle al mundo que su competencia y calidad son incuestionables. No tengo razón para pensar que el caso de Pachy será distinto”, añadió.

Sepulvado abundó que próximamente se estará anunciando un dirigente en propiedad, pero indicó que es “altamente probable que por el momento se designe un dirigente interino”.

Entretanto, la junta directiva y la administración del equipo emitieron un comunicado de prensa, donde detallaron que la decisión “no se tomó a la ligera”.

“Queremos informarles que, después de una profunda evaluación y con el mejor interés del equipo en mente, hemos decidido culminar la relación laboral con nuestro querido dirigente, Rafael “Pachy” Cruz. Esta decisión no ha sido tomada a la ligera, y queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Pachy por los años de dedicación y compromiso con los Piratas de Quebradillas”, lee parte del escrito.

Los Piratas juegan esta noche frente a los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Reymond Dalmau.