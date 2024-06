Darren Waller, de los Giants, se retira a los 31 años

Darren Waller, “tight end” de los Giants de Nueva York, anunció el domingo su retiro del fútbol americano profesional, diciendo que “encontró una gran alegría” en el deporte, pero que “la pasión poco a poco se fue desvaneciendo”.

En un video de cerca de 18 minutos publicado en su canal de YouTube, Waller, de 31 años, confirmó que dejará el deporte después de estar analizando su futuro durante los últimos meses.

Los Giants habían estado esperando que Waller se decidiera si quería jugar esta temporada. No se había presentado a los trabajos de temporada baja o al minicampamento obligatoria que inició el martes pasado.

Waller detalló una situación médica “muy aterradora” en noviembre pasado mientras lidiaba con una lesión que sufrió en un partido días antes. Dijo que iba rumbo a su casa en Nueva Jersey después de haber grabado un video musical cuando comenzó a sentirse mal y después comenzó a “temblar de forma violenta” y no podía respirar. Dijo que llamó a 911 y terminó hospitalizado durante tres días y medio.

“Vuelvo a mi vida diaria y tengo muy claro que casi pierdo la vida y no sé si realmente siento que, si hubiera muerto, me habría sentido bien acerca de cómo iba mi vida de haber muerto en ese momento”, dijo Waller. “Estoy haciendo algo en lo que encontré mucha alegría y en lo que he tenido momentos increíbles, pero la pasión se ha ido desvaneciendo poco a poco”.

Dijo que la experiencia “me obligó a estar en una posición para reevaluar, ya sabes, y tomé la decisión de retirarme de la NFL”.

Waller, quien lidió con problemas en los tendones de la corva los últimos tres años, estuvo limitado a 12 juegos y tuvo 52 recepciones para 552 yardas y un touchdown en su única temporada con los Giants. Debía ganar 10.5 millones de dólares en 2024 y contar 14.1 millones de dólares contra el tope salarial. Con su retiro, los Giants ahorran 11.6 millones en dinero del tope salarial y reciben un golpe de 2.5 millones en dinero muerto.

Seleccionado por los Ravens en la sexta ronda del draft de 2015, Waller superó problemas con las drogas en el inicio de su carrera y se estableció como un tight end confiable en la NFL. Fue suspendido por los primeros cuatro juegos de la temporada 2016 por violas la política de consumo de sustancias prohibidas y nuevamente en 2017 por una segunda violación.

Waller reconoció abiertamente su batalla con las adicciones, así como el lidiar con la depresión y la ansiedad.

Terminó su carrera con 350 recepciones, 4,124 yardas por recepción y 20 anotaciones en 86 partidos. Jugó con los Ravens y los Raiders antes de pasar su última temporada con los Giants, que lo adquirieron en un intercambio en la temporada baja.

“Tenemos un gran respeto por Darren como persona y jugador”, dijeron los Giants en un comunicado. “No le deseamos nada más que lo mejor”.