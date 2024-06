Yadier Molina no quería que Ángel Rodríguez se fuera de los Vaqueros

El apoderado de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), Yadier Molina, aseguró que hizo todo lo que estaba en sus manos por retener al veterano armador Ángel Rodríguez en la escuadra bayamonés, sin embargo este decidió unirse a los Cangrejeros de Santurce.

Molina indicó a través de un mensaje publicado en sus redes sociales que se le ofreció “el mejor contrato del BSN” a Rodríguez, pero este declinó.

“No queríamos hacer este movimiento pero no hubo otra forma. Nos sentamos con él y le demostramos nuestro interés de que se quedara pero decidió lo mejor para su familia. Le ofrecimos el mejor contrato de todo el BSN pero tenía otras cosas en mente. Le deseamos mucho éxito a Angelito y seguimos con los cambios”, expresó Molina.

Por su parte, Rodríguez, también publicó un mensaje en sus redes sociales donde agradeció el apoyo de la fanaticada de los Vaqueros por los pasados años.

“Mientras me siento a reflexionar sobre mi tiempo con los Vaqueros de Bayamón, lo único que me viene a la mente son cuatro años mágicos que cambiaron la trayectoria de mi carrera y vida. Me considero súper afortunado y honrado de haber compartido la cancha con cada uno de mis compañeros, con quienes juntos representamos dignamente al pueblo de Bayamón”, fue parte de lo que expresó.

Más temprano, la gerencia de los Cangrejeros de Santurce anunció la adquisición del veterano armador, Ángel Rodríguez, en cambio con los Vaqueros de Bayamón. El equipo de la capital recibió a Rodríguez junto con el pívot Oenis Medina.

Como parte del cambio, Isaiah Palermo, Kyle Rose y Christopher Brady pasan al equipo de Bayamón.

Los Cangrejeros igualmente obtuvieron el turno de segunda ronda de Bayamón en el 2025.

“Estamos sumamente contentos con este cambio y con la incorporación de Ángel Rodríguez a nuestro equipo. Igualmente, con la entrada de Medina más el turno de Bayamón en la segunda ronda del 2025 nos sentimos que estamos logrando un gran cambio e importantes movimientos para nuestro equipo”, expresó René Morales, gerente general de los Cangrejeros de Santurce.

Los Vaqueros de Bayamón se encuentran en el sótano de la Sección B, en la sexta posición con 9 victorias y 5 derrotas. Mientras que los Cangrejeros se encuentran en la cuarta posición de la misma sección.