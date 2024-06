Sindicato de Peloteros acusa a miembros de agencia de Bad Bunny de ofrecer incentivos inapropiados

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — La Asociación de Peloteros de Grandes Ligas alegó que empleados de la firma de representación deportiva de Bad Bunny proveyeron incentivos inapropiados a decenas de jugadores, provocando que el sindicato revocara a un agente y emitiera una multa en su contra.

Rimas Sports, bajo su nombre corporativo Diamond Sports LLC, demandó al sindicato en el tribunal en el Tribunal Federal de Distrito en San Juan el mes pasado, acusando a la Asociación de interferencia agraviante con sus contratos para representar a jugadores.

El sindicato emitió un aviso disciplinario a los agentes de Rimas, William Arroyo, Noah Assad y Jonathan Miranda el 10 de abril y multándolos por 400,000 dólares por conducta indebida. A Arroyo, quien fue agente certificado por el sindicato para representar jugadores como el receptor venezolano de los Mets, Francisco Álvarez, y a su compañero de equipo, el dominicano, Ronny Mauricio se le retiró el titulo mientras sus dos compañeros no podrán aplicar para el mismo.

La notificación detalla una serie de violaciones graves, incluyendo proporcionar y prometer incentivos indebidos a jugadores no representados por Rimas, utilizando a individuos no certificados a realizar funciones reservadas solamente para agentes de jugadores y no asegurar que los empleados de Rimas cumplan con las regulaciones”.