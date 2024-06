49ers anuncian extensión de contrato de dos años con Christian McCaffrey

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Los 49ers de San Francisco recompensaron al corredor Christian McCaffrey con una extensión de contrato después de ganar el premio AP al mejor jugador ofensivo del año en su primera temporada completa con el equipo.

Una persona al tanto de la negociación informó que el acuerdo tiene un valor de 19 millones de dólares por año. El informante habló el martes con The Associated Press bajo la condición de anonimato porque los términos del acuerdo no fueron anunciados por el equipo. Pro Football Talk fue el primer medio en reportar el nuevo contrato.

“Negocios son negocios”, dijo McCaffrey el martes. “Es parte de este juego. Ambas partes fueron mutuamente muy respetuosas todo el tiempo. Estoy orgulloso y feliz de que hayamos logrado esto”.

McCaffrey estuvo presente en el inicio del minicampamento obligatorio de San Francisco después de saltarse las prácticas voluntarias las dos semanas anteriores. El “All-Pro” no participó en trabajo en el campo, ya que los Niners no querían apresurarlo para entrar en acción.

McCaffrey ha ayudado a transformar la ofensiva de San Francisco desde que fue adquirido en un canje de Carolina a mediados de la temporada de 2022. En 27 partidos con los Niners, McCaffrey ha corrido para 2.205 yardas y 20 touchdowns y ha atrapado 119 pases para 1.028 yardas y 11 anotaciones.

Lideró la NFL la temporada pasada con 2.023 yardas desde la línea de golpeo y estuvo empatado en el liderato de la liga con 21 touchdowns.

McCaffrey, quien cumple 28 años el viernes, estará bajo contrato hasta la temporada 2027. El entrenador Kyle Shanahan dijo que no le preocupa pagarle a un running back como McCaffrey hasta los 30 años, cuando la mayoría de los corredores se enfrentan a problemas de producción.