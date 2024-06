Netflix confirma su alianza con la NFL al sumar nuevas series de fútbol americano

Netflix, la plataforma de streaming más conocida al nivel mundial, ya no será como la conocíamos, pues ahora a su oferta de series y películas se sumarán eventos deportivos en vivo. Hace unas semanas se anunció el acuerdo para transmitir los partidos de Navidad de la NFL y está en la lucha por los derechos de la temporada regular de la NBA.

Para confirmar que esta alianza con la liga de fútbol americano va para la largo, Netflix planea aumentar la oferta de series exclusivas relacionadas a la NFL.

PUBLICIDAD

¿Qué series de NFL tiene Netflix?

Actualmente, destaca “Quarterback”, una serie de ocho capítulos que relata en primera persona el desarrollo de la temporada 2022 y la vida fuera de la cancha de los mariscales de campo Patrick Mahomes de los Kansac City Chiefs; Kirk Cousins, entonces en los Minnesota Vikings, y Marcus Mariota entonces en los Atlanta Falcons.

La docuserie, producida por NFL Films en conjunto con Omaha Productions del ex mariscal de campo Peyton Manning, reproduce el formato que tanto éxito le trajo a la Fórmula Uno con “Drive to Survive” y se sostiene en el carisma de Cousins y en la fama y triunfos de Mahomes.

Con el mismo formato y los mismo productores, en los primeros días de julio de este año se estrenará “Receiver” (Receptor), con los jugadores Davante Adams (Raiders), Justin Jefferson (Vikings), Deebo Samuel (49ers), Amon-Ra St. Brown (Lions) y George Kittle (49ers).

“Estamos muy contentos de trabajar de nuevo con Netflix y NFL Films para brindar a los fanáticos un acceso sin precedentes para que sientan lo que es jugar como receptor al más alto nivel. Como hicimos con ‘Quarterback’, esperamos contar la historia de cinco receptores increíbles” , dijo Manning.

Samuel, Kittle y St. Brown vivieron grandes campañas con sus equipos en 2023 (los 49ers llegaron al Super Bowl), mientras que Adams y Jefferson sufrieron una temporada más que decepcionante.

PUBLICIDAD

Además, Netflix anunció que realizará una serie sobre Jerry Jones, el polémico dueño que en 1989 compró Dallas Cowboys, y que desde entonces ha ganado tres veces el Super Bowl. A través de entrevistas a ex jugadores como Troy Aikman, Michael Irvin, Emmitt Smith y Deion Sanders, e incluso con el ex presidente George W. Bush, en 10 capítulos se contará la historia de los últimos 35 años el equipo más popular de la NFL y el estilo personalista de su propietario.

¿Qué más ofrece Netflix sobre fútbol americano?

La plataforma también tiene en exclusiva el indescriptible show -originalmente transmitido en vivo- llamado “The Roast of Tom Brady”, donde humoristas, personalidades, ex entrenadores y ex compañeros de los New England Patriots se burlaron durante tres horas, y en muchos casos con bromas que obligaron a Brady a pedir disculpas a su familia, de quien es considerado el mejor jugador de la historia.