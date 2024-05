Los Mets cortan a Jorge López, un día después de su arrebato al salir expulsado

NUEVA YORK (AP) — El boricua Jorge López fue cortado por los Mets de Nueva York el jueves, un día después de que el relevista arrojara su guante a las tribunas luego de ser expulsado en Citi Field.

Nueva York volvió a llamar al lanzador zurdo Danny Young de la sucursal de Triple-A Syracuse previo al partido inaugural de la serie contra Arizona, campeón de la Liga Nacional. Los Mets cuentan con siete días para intercambiar o dejar en libertad a López, o asignarlo directo a las menores si no hay equipo que lo reclame.

El mánager de los Mets, Carlos Mendoza, calificó la reacción de López “no aceptable” y dijo que la situación sería manejada internamente. López no expresó remordimiento.

“No me arrepiento. Creo que me he visto como el peor compañero de equipo probablemente en toda la MLB”, dijo López, usando una blasfemia.

López permitió un cuadrangular de dos carreras a Shohei Ohtani al final de la derrota por 10-3 contra los Dodgers de Los Ángeles. Momentos después, el diestro fue expulsado por gritarle al umpire de tercera, Ramón De Jesus, relacionado con un fallo de apelación sobre un swing controlado de Freddie Freeman.

“Son sólo emociones. El juego simplemente te lleva allí”, dijo López.

López señaló hacia De Jesus y le gritó algo más, después dejó caer la pelota, y se alejó caminando del montículo con el jersey desfajado. Mientras se acercaba al dugout de los Mets, azotó su guante sobre la red de protección y aterrizó en la segunda fila de las gradas, donde fue tomado por un aficionado.

Después de que también azotó la gorra, López se dirigió a la banca.

“Soy como soy”, dijo. “No tengo miedo de ser yo”.

En su primera temporada con los Mets, López, de 31 años, tiene marca de 1-2 con efectividad de 3.76 y dos salvamentos en 28 apariciones, entre las más altas en las mayores. Firmó un contrato de un año y dos millones de dólares con Nueva York en diciembre.

López lanzó para tres equipos de playoffs la temporada pasada, con marca de 6-2 con efectividad de 5.95 y tres salvamentos en 61 apariciones como relevista para Minnesota, Miami y Baltimore.