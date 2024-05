Ohtani no pudo dormir tras acusaciones contra su traductor de robarle millones de dólares

NUEVA YORK (AP) — Shohei Ohtani dijo que perdió el sueño después de que su traductor fue acusado de robarle millones de dólares.

Ippei Mizuhara fue despedido por los Dodgers de Los Ángeles cuando se hizo pública una investigación federal sobre apuestas. Mizuhara aceptó declararse culpable de fraude bancario y fiscal en el que los fiscales alegan que robó casi 17 millones de dólares del dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana para pagar deudas.

“Creo que lo que más me afectó fue no poder dormir bien”, dijo Ohtani el lunes antes de que el primer partido de la serie de los Dodgers ante los Mets de Nueva York fuera postergado por lluvia. “Ahora que he podido mejorar, también me di cuenta de que la forma en que me siento fuera del campo mentalmente no debería afectar mis habilidades, y tengo toda la confianza en mi propia capacidad de que podría seguir jugando sin ser afectado por nada de lo que suceda fuera del campo”.

En la primera temporada de un contrato récord de 10 años y 700 millones de dólares con los Dodgers, Ohtani comenzó el lunes con un promedio de bateo de .336 — líder en las Grandes Ligas. También lleva 13 jonrones, 35 carreras impulsadas y 13 bases robadas.

El manager de los Dodgers Dave Roberts reveló el sábado que Ohtani ha estado jugando con una contusión en el tendón de la corva izquierda, sufrida el 16 de mayo cuando fue golpeado en un intento de sacarle out en las bases.

“Obviamente, mis piernas no están en su mejor nivel pero personalmente no creo que esté afectando mi swing”, agregó.

Abandonó el juego del 11 de mayo en San Diego debido a un rigidez en la espalda y no jugó al día siguiente.

“Me siento bastante bien con la espalda. He estado entrenando y asegurándome de que esté bien”, dijo.