Jake Paul declara que la leyenda Mike Tyson “debe caer”

Jake Paul vs Mike Tyson

A dos meses desde que Jake Paul y Mike Tyson confirmaron que finalmente se enfrentarían en julio, las críticas en torno a la pelea persisten.

Numerosos aficionados al boxeo, analistas y luchadores han destacado la diferencia de edad de 31 años entre ambos competidores, y muchos están preocupados por el regreso de ‘Iron’ Mike al ring a los 57 años.

Jake ha dado pistas de cómo se prepara para el combate, admitiendo que no sentirá “piedad” por el excampeón mundial de pesos pesados. “Definitivamente no, porque si él tiene la oportunidad, sabes que va a derrotarme de manera vergonzosa, así que debo igualar esa energía. Pero Mike Tyson es implacable”, declaró el YouTuber convertido en boxeador a TMZ Sports al ser preguntado si tendría alguna duda en noquearlo.

“Es el campeón más feroz de la historia. Así que debo canalizar esa energía de Mike Tyson para derrotarlo. Y la leyenda debe caer”, añadió Jake.

El luchador de 27 años también señaló que la pelea es “increíble” y “sin sentido” debido a su magnitud. También espera que la audiencia alcance “cientos de millones”.

“Mike Tyson le tiene miedo a Jake Paul”

Bajo el título “Why Mike Tyson is Scared of Me…”, el youtuber compartió un video de seis minutos en el que pregunta a algunos aficionados quién creen que ganará la pelea del próximo 20 de julio en el AT&T Stadium. Aunque recibió el apoyo de muchas personas, también hubo quienes se inclinaron por Mike Tyson.

El video comienza con las declaraciones que ambos peleadores hicieron en su primer cara a cara. Luego, Jake Paul criticó a la prensa que lo ha cuestionado por enfrentarse a Iron Mike, quien tiene el doble de su edad.

En su canal de Youtube, el excontendiente de peso semipesado de UFC, Chael Sonnen, predijo una clara victoria de Paul el 20 de julio, a pesar de que la mejor victoria de la carrera de Paul sigue siendo su victoria en el décimo asalto sobre Nate Diaz en agosto pasado.

Sonnen trazó un paralelo entre esta pelea y la última pelea profesional de Tyson en 2005 contra Kevin McBride. En esa ocasión, McBride, apodado “Clones Colossus”, derrotó a Tyson por nocaut técnico después de que Tyson se negara a salir al séptimo asalto. Esto otorgó instantáneamente la victoria a McBride, a pesar de que estaba detrás de Tyson en dos de las tarjetas de los jueces.