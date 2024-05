Criollos de Caguas defienden su casa ante los Cangrejeros

Los Criollos de Caguas derrotaron el domingo 87-83 a los Cangrejeros de Santurce en partido celebrado en el Coliseo Roberto Clemente.

Travis Trice terminó la noche con doble doble de 24 puntos, 14 asistencias y 8 rebotes. Luego estuvo John Jenkins con 15 tantos y Josiah, Mitchell y Luis Rivera aportaron con 10 puntos cada uno. Por parte los Criollos, Jared Sullinger terminó la noche con solo 12 puntos, 13 rebotes para completar el doble doble. Otro que también terminó con doble doble fue Ángel Matías con 18 puntos y 10 rebotes. Emmanuel Andújar obtuvo 13 puntos y 5 rebotes y Walter Hodge y Emmanuel Maldonado sumaron 12 tantos cada uno. Entre Hodge, Maldonado y Matías se lanzaron 36 tiros al canasto y solo se encestaron 12 para un 33 por ciento de efectividad en conjunto.

Los Vaqueros de Bayamón derrotaron en el rancho 75-63 a los Leones de Ponce. Empezaron atrás en el primer periodo 22-11, pero consiguieron venir de atrás para irse al descanso solo abajo por un punto, 29-28. El cuarto periodo fue la clave para la victoria de los locales, que anotaron 26 tantos versus 12 de los Leones. Wenyel Gabriel fue autor de 11 puntos en los últimos diez minutos para ayudar a su equipo. Dominaron en todas las estadísticas, menos robos de balón que Ponce obtuvo seis versus cinco de Vaqueros.

Kristian Doolittle fue el mejor del encuentro con un doble doble de 19 puntos y 11 rebotes, fue acompañado del otro refuerzo, Wenyel Gabriel, quien también terminó con doble doble de 17 puntos y 14 rebotes. Stephen Thompson fue el tercer y último jugador en doble cifras con 12 tantos y un 33 por ciento de tiro de campo. Por parte de los Leones, Aleem Ford fue el mejor con 16 puntos y 5 rebotes, luego estuvo Dwayne Bacon con 12 puntos y 4 rebotes. El último jugador con más de diez puntos fue Jordan Murphy con 11 puntos y 5 rebotes. Jezreel De Jesús se fue con solo 6 puntos y 2/10 en tiros de campo para un 20 por ciento.

En San Germán, cayeron los Indios de Mayagüez 83-72. El equipo visitante ganó el primer parcial 34-19. Luego de esto, a los Indios no les fue bien con el balón y los Atléticos ganaron el resto de los parciales. En los últimos diez minutos de partido, Mayagüez solo anotó cinco puntos, desde la línea de los suspiros. Lanzaron en once ocasiones y no pudieron convertir en ninguna.

Alize Johnson culminó con doble doble de 23 puntos y 19 rebotes. Nate Mason obtuvo 23 puntos, 2 rebotes y 6 asistencias. Por parte de la visita, Milton Doyle anotó 24 puntos, atrapó 5 rebotes y repartió 4 asistencias. Nick Perkins terminó con 16 puntos y 8 rebotes, Jorge Pacheco y Jordan Cintrón añadieron 12 y 10 puntos respectivamente.