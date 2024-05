Pelota Doble A: “Tony” Vega de Florida gana premio Dirigente del Año

El mentor de Titanes de Florida, Antonio “Tony” Vega, fue elegido Dirigente del Año de la temporada 2024 de la Liga de Béisbol Superior Doble A con el apoyo de los periodistas y comentaristas deportivos que participaron en la votación, coordinada por la Federación de Béisbol de Puerto Rico.

Vega obtuvo 37 votos, seguido por Mako Oliveras (Aguadilla) con 12 votos, Omar Rohena (Río Grande) con 8 votos, Elvin “Pachanga” Santos (Aibonito) con 5 votos, José Vicente Delgado (Maunabo) con 4 votos y Rikchy Borrero (Hormigueros) con 3 votos. Consiguieron un voto Edison Pérez (Guayama), Roberto “Concord” Santana (San Lorenzo) y Eric Santiago (Guaynabo).

PUBLICIDAD

“Es un privilegio y un placer ganar este premio, es un orgullo. Estoy muy contento porque hemos sobrepasado las expectativas con el equipo de los Titanes de Florida. Nunca pensé que íbamos a tener el éxito que tuvimos. Ahora esperamos llegar lo más lejos posible. Es un placer representar a los Titanes”, expresó el Dirigente del Año 2024.

Con Vega al mando, Florida jugó para 15-5 en el tope de la sección Norte, después de haber quedado fuera de la postemporada 2023 en el sótano con 3-17.

“Los planetas se han alineado este año con los Titanes. Hace dos años obtuve este mismo premio como dirigente del equipo Sub 15 de Florida. No sé qué pasa con el pueblo de Florida, que es donde más éxito he tenido como dirigente. De verdad que estoy bien orgulloso de mi equipo”, dijo.

Vega le dedicó el premio a su familia y los jugadores de los Titanes.

“Lo comparto con mis dos hijos que están a mi lado como ‘coaches’ del equipo y es una experiencia única familiar. Gracias a la familia Valentín, al apoderado Héctor Rivera que me dio la oportunidad y a los jugadores que son los que ejecutan y creen en mí y pudieron hacer el trabajo”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Últimos diez ganadores del premio Dirigente del Año:

2014 - Víctor Austin Rodríguez - Guayama

2015 - Jorge Aranzamendi - Cabo Rojo

2016 - Carlos Ferrer - Humacao

2017 - Iván ‘Ivancito’ Rodríguez - Loíza

2018 - Roberto ‘Pupy’ Rodríguez - Camuy

2019 - José Ponce - Manatí

2021 - Juan ‘Igor’ González - Humacao

2022 - José ‘Tony’ Valentín - Manatí

2023 - Carlos Ferrer - Carolina

2024 - Antonio ‘Tony’ Vega - Florida