Toni Kroos, la leyenda del Real Madrid que un día fue la portada de un chocolate en Alemania

Toni Kroos anunció su adiós del fútbol profesional, luego de que el mediocampista alemán no renovará con el Real Madrid.

Aunque se había especulado sobre un nuevo contrato con el conjunto merengue, el teutón decidió ponerle fin a su camino en el balompié profesional.

PUBLICIDAD

Toni Kroos se despidió del balompié profesional

En una publicación de Instagram, Toni compartió su sentir y agradeció al Real Madrid por los años que pasó en la institución.

Además, mencionó que prefiere decir al fútbol profesional, a los 34 años, antes que ser parte de otro equipo en el orbe.

“Bueno, madridistas quiero anunciar algo importante de mi futuro, no son palabras muy fáciles y seguro que me cuesta un poco, pero quiero que sepan y entiendan que esta décima temporada con el mejor club del mundo, con el Real Madrid, es mi última. Me cuesta, pero estoy convencido de que es la decisión correcta para mí.

“Siempre quería que si en unos años hablan de Toni Kroos recordéis como fui y siempre quise estar a la altura que tengo ahora. Siempre he dicho que cuando me fuese del Real Madrid, me voy del fútbol porque es donde me quiero retirar y es lo que va a pasar. Es mi última temporada, jugaré la Eurocopa con Alemania, pero nunca he pensado en diez años cambiar de club y ahora tampoco”, redactó.

Portada en chocolate Kinder

Algo que pocos saben, es que Kroos fue parte de una campaña de los chocolates Kinder, en Alemania.

PUBLICIDAD

En una edición especial, Toni y otros futbolistas del conjunto teutón aparecieron en las envolturas, con algunas fotos de cuando eran niños.

El mediocampista sorprendió a propios y extraños, pues sus fanáticos en el Real Madrid quedaron sorprendidos de cómo se veía cuando era niño.

Esta edición de chocolate sólo estuvo en venta en Alemania, por lo que fue una edición especial.