Mujeres maratonistas culminan con éxito su carrera contra la violencia doméstica

Durante tres días y noches, 27 mujeres maratonistas recorrieron Puerto Rico como parte de la carrera “Kilómetros de Cambio”, una iniciativa destinada a crear conciencia sobre los feminicidios y la violencia de género.

La carrera de relevo ininterrumpida logró recaudar hasta ahora 160,000 dólares en fondos para los nueve albergues para sobrevivientes de violencia de género y sus hijos en la Isla.

“Puerto Rico ganó con esta carrera. Nos unimos y levantamos nuestra voz con un basta ya contra la violencia de género. Corrimos estas 27 maravillosas mujeres maratonistas y un gran grupo de hombres que las acompañaron, conscientes del grave problema de los feminicidios, para avanzar juntos a un cambio por la esperanza de que algún día nosotras, nuestras hijas y nuestros hijos podamos vivir sin miedo. Cada pisada que dimos creó conciencia y nos acercó a esa meta de un Puerto Rico mejor, de esperanza, de paz para todas y todos”, expresó Deborah Maldonado, maratonista y fundadora de la organización sin fines de lucro Kilómetros de Cambio, que gestó junto al entrenador Freddy Rodríguez.

La cantidad recaudada de 160,000 dólares por donativos de empresas, organizaciones e individuos a través de ATH Móvil podría aumentar, ya que en las próximas dos semanas la cuenta seguirá abierta para quienes deseen hacer sus donativos. Para apoyar a los nueve albergues de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género se puede donar por ATH Móvil a Kilómetros de Cambio en la sección de negocios y aportar a la cuenta bancaria 039946258 de Banco Popular.

“Agradecemos en lo más profundo esta gesta de estas mujeres bravas que estuvieron el fin de semana bajo el sol, de noche, sin dormir, abrazando nuestra causa de las sobrevivientes de violencia. La emoción que se sintió en cada pase de batón es indescriptible. La piel se me erizaba cada vez que llegaba una de las corredoras embajadoras con su grupo y salía la próxima. En mis 17 años trabajando en esto jamás había experimentado algo igual. Que resuene y retumbe en todo Puerto Rico. Ninguna mujer, niña o niño debe vivir con el miedo de morir donde se supone se sienta más seguro o segura. Vamos por ti, por mí y por todas. Por un mañana donde podamos finalmente decir que no hacen falta los albergues porque es un hecho que ninguna muera. Fue importante este reclamo de Kilómetros de Cambio de que nadie sea indiferente a la violencia doméstica y por visibilizar la labor de los albergues. En los albergues se salvan vidas y estas mujeres que corrieron estos tres días y noches son unas heroínas que ayudaron a salvar vidas”, indicó emocionada Lisdel Flores, directora ejecutiva del albergue para mujeres Hogar Ruth.

Como parte del movimiento Kilómetros de Cambio, se brindó un documento de Compromiso de Cambio a los alcaldes y alcaldesas de los pueblos en la ruta de la carrera. El compromiso consiste en una alianza con Kilómetros de Cambio y con la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, así como con organizaciones para facilitar a las víctimas servicios de ayuda. Los firmantes se comprometen a adiestrar a personal de sus municipios en este tema y a desarrollar iniciativas para responder ante la violencia de género en sus pueblos. Ya firmaron el documento de compromiso los alcaldes y alcaldesas de Vega Baja, Quebradillas, Ponce, Guayanilla, Patillas, Naguabo, Fajardo, San Juan, Yabucoa y Río Grande. Otros municipios, entre estos Caguas, están en proceso de oficializar el compromiso.

Uno de los reclamos que surgió al culminar la carrera es que el gobierno considere a los albergues como servicios esenciales y les asignen fondos recurrentes en los presupuestos. Flores explicó que los albergues deben acudir al gobierno para solicitar y justificar los fondos, que no son recurrentes, aunque son las organizaciones las que brindan este servicio que el gobierno no ofrece. “Los albergues salvan vidas de mujeres. ¿Cómo no son considerados servicios esenciales estos albergues? Esta situación ya debe cambiar. Esta vez hemos sido ciudadanos conscientes los que nos levantamos a abogar por recaudar esos fondos indispensables para una labor tan importante por las vidas de estas mujeres y sus hijos”, indicó Maldonado.

La carrera partió del Parque Central de San Juan el viernes a las 5:30 a.m. con la animadora Alexandra Fuentes como primera maratonista. Hubo también carreras virtuales de ciudadanos que se inscribieron para unirse en sus pueblos y postearon sus carreras en las redes sociales. Las 27 maratonistas recorrieron en forma ininterrumpida, con pases de batón, 45 municipios durante tres días y noches. El último tramo, corrido por la fundadora Deborah Maldonado, fue desde Carolina para culminar en el punto de origen en San Juan cerca de la medianoche del domingo. Al final, todas las corredoras llegaron corriendo a la meta.

Entre las maratonistas que participaron de la carrera están: Omayra Borges, fundadora de Run Like a Lola, que auspició la carrera “Lola’s Challenge”; la periodista televisiva Layza Torres; Meli Ríos, nadadora y deportista de Triatlón; Yolanda Mercado, maratonista elite retirada; Carla Coira, Mayor Maratonista y Triatleta de Abbot Majors Marathon y Patsy Ramírez, maratonista, triatleta y ultramaratonista.