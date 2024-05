Video: Adriana Díaz se expresa tras amenaza de muerte

La tenismesista puertorriqueña Adriana Díaz se expresó este jueves tras la información reportada ayer, miércoles, sobre un hombre que fue arrestado luego de amenazarla de muerte en su residencia.

“En los últimos días, se ha difundido información sobre un incidente que ocurrió el 11 de mayo al mediodía. Quiero aclarar que, efectivamente, un hombre se acercó a mi casa y me amenazó de muerte al frente de mi familia. A los pocos días, volvió a hacer amenazas por las redes sociales. Jamás había visto ni tenido ningún tipo de comunicación con este señor por lo que me sentí muy preocupada y decidí tomar medidas al respecto. Ahora todo está bajo el control de la justicia y espero que este hombre pueda buscar la ayuda que tanto necesita”, declaró en un video la tenismesista.

“Desafortunadamente, esto no es algo nuevo, ya que muchas personas sufren de acoso diario sea por redes sociales y/o personalmente. Espero que todas las personas que estén enfrentando situaciones similares puedan recibir la asistencia y la ayuda que requiere para que eventos como estos no vuelvan a suceder. Quiero agradecerles a todos los que me han ayudado durante este proceso y por el apoyo que siempre me brindan. Con mucho orgullo, espero seguir representándolos durante muchos años más. Gracias”, concluyó.

Según información del Negociado de la Policía se trata de un sujeto identificado como Héctor F. De Jesús de 67 años que amenazó de muerte a la atleta en más de una ocasión y que fue arrestado en horas de la tarde en su residencia en Quintas de Levittown en Toa Baja.

En el reporte de las autoridades se indica que el pasado sábado, 11 de mayo, el hombre llegó hasta la residencia de la familia de atleta y desde su vehículo, la señaló y gritó su nombre amenazándola de muerte.

Posteriormente, De Jesús Cancel volvió a amenazar a Díaz a través de sus redes sociales.

El Departamento de Justicia también confirmó que la Fiscalía de Utuado formuló tres cargos que incluyen amenaza, intrusión en la tranquilidad personal y alteración a la paz.

La jueza del Tribunal de Primera Instancia de Utuado, Melissa Santiago Ramírez, encontró causa para arresto por todos los cargos imputados por la fiscalía y se le fijó una fianza global de $70,000.

Los cargos se radicaron en ausencia debido a que luego de ser citado, el imputado no compareció al tribunal.

La vista preliminar fue señalada para el 5 de junio.