Listo Juan Soto para abrir negociaciones de un nuevo contrato con Yankees

MINNEAPOLIS (AP) — El dominicano Juan Soto se ha establecido bien con los Yankees, maravillado por el alcance e intensidad de sus fanáticos, la cultura de Nueva York y por supuesto, bateando en una gran alineación, justo antes de Aaron Judge.

Pronto tendrá que tomar la decisión de si probará la agencia libre por primera vez este otoño. Pero quizá no llegará al mercado abierto.

Soto indicó el jueves que dio permiso para sostener conversaciones encaminadas a la firma de un acuerdo a largo plazo durante la temporada si los Yankees quieren hablar con su agente Scott Boras.

El dueño de los Yankees Hal Steinbrenner le informó a la cadena del equipo YES Network que consideraría esa posibilidad con el pelotero de 25 años, elegido tres veces al Juego de Estrellas y cuatro veces galardonado con el Bate de Plata.

“Creo que nos gustaría verlo el resto de su carrera aquí. Creo que no hay duda al respecto. Su agente, Scott, suele no hacer tratos a media temporada. Tampoco yo. Creo que puede ser una distracción”, admitió Steinbrenner en una entrevista. “Pero como dije en la pretemporada... esta es una situación única y un jugador único, entonces me sorprendería que no hubiera conversaciones durante la campaña. Creo que vale la pena”.

Soto tiene un promedio de bateo de .302, con nueve jonrones, 34 empujadas y .920 OPS en 45 juegos. En diciembre firmó un contrato de un año y 31 millones de dólares para evitar el arbitraje salarial después de que San Diego lo envió junto al jardinero Trent Grisham en un canje por el cátcher Kyle HIgashioka y cuatro pitchers.

Al preguntarle el jueves sobre los comentarios de Steinbrenner tras la barrida de la serie ante los Mellizos, Soto dijo que su “puerta siempre ha estado abierta” a firmar un nuevo acuerdo antes del otoño, pero recalcó que su prioridad es jugar bien y adaptarse.

En el 2022 Soto rechazó un acuerdo de 15 años y 440 millones de dólares de los Nacionales de Washington y apostó a que podría recibir un mejor contrato como agente libre tras la campaña 2024. Los Nacionales lo enviaron ese verano a los Padres.

En entrevista con YES, Steinbrenner dijo que quería darle espacio a Soto para ponerse cómodo antes de hablar sobre su contrato. “Enfoquémonos en el 2024, lo más importante es ganar el campeonato este año”, advirtió.

Soto respondió y dijo que apreciaba el sentimiento.