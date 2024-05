27 mujeres maratonistas correrán contra la violencia doméstica

Con Ferias de la Mujer en los pases de batón en municipios por los que 27 mujeres maratonistas recorrerán la Isla esta semana, del 17 al 19 de mayo, ha crecido el apoyo de alcaldes, empresas y ciudadanos a la carrera “Kilómetros de cambio” contra la violencia doméstica.

El evento, que iniciará este viernes con Alexandra Fuentes como primera maratonista, crea conciencia para detener los feminicidios y busca recaudar fondos para los albergues para sobrevivientes de violencia de género y sus hijos.

“Aquí lo importante es que todos somos protagonistas, porque queremos que en Puerto Rico esta carrera marque un antes y un después en la crisis de la violencia doméstica. Es declarar que con Kilómetros de cambio mucha gente se puso de pie y en marcha para decir que no a la violencia. Alza tu mano, alza tu voz, ponte de pie, da tu donativo, anima a las corredoras, corre la carrera virtual, anímate y ven a correr con nosotras. Apoya este reclamo. Al hacerlo, eres la persona que hace el cambio en este país”, expresó Deborah Maldonado, maratonista y fundadora de la organización sin fines de lucro Kilómetros de cambio junto al entrenador Freddy Rodríguez.

La carrera partirá del Parque Central de San Juan este viernes a las 5:30 am y las 27 maratonistas recorrerán en forma ininterrumpida, con pases de batón, por tres días y noches 45 municipios. Habrá Ferias para la mujer, preparadas por los municipios y organizaciones de apoyo a la mujer, en los pases de batón en Vega Baja, en Barceloneta, en Arecibo, en Aguadilla, en Quebradillas, en Guánica, en Guayanilla, en Ponce, en Caguas, en Fajardo, en Naguabo, en Rio Grande, en Carolina , en Yabucoa y el gran cierre con una fiesta de pueblo en San Juan, en el Parque Central.

El viernes habrá un evento especial en San Juan, cuando la primera corredora, la animadora Alexandra Fuentes, a eso de las 7:30 am, le pase el batón a Saribel Estrada, en la avenida Roosevelt en el edificio de Claro, que es el auspiciador principal. “Estoy feliz de ser parte de Kilómetros de cambio. Es un movimiento de conciencia en donde 27 mujeres le vamos a dar la vuelta al país. Vamos a levantar nuestra voz para decir no más violencia contra las mujeres. Tú puedes ser parte de eso haciendo tu donativo, y uniéndote a la carrera. Todo lo que se recaude va a parar a albergues para mujeres que están pasando esta situación tan difícil. Únete a Kilómetros de cambio y levanta la voz como lo estamos haciendo nosotras”, expresó Alexandra Fuentes.

Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro, manifestó que “en Claro, estamos orgullosos de liderar esta iniciativa que, más que un evento deportivo, es una demostración de solidaridad y compromiso en la lucha contra la violencia de género. Este viernes, 17 de mayo, tendremos el honor de recibir en nuestras oficinas centrales a Alexandra Fuentes, quien será la primera corredora en pasar el batón de esta trascendental carrera. Extendemos una cordial invitación a todos a ser parte de este emocionante evento, y a aportar para que los albergues reciban los recursos necesarios para identificar y abordar adecuadamente situaciones de violencia en el hogar”.

Lisdel Flores, Directora Ejecutiva de Hogar Ruth, instó al público a crear conciencia sobre la importancia de prevenir los feminicidios. “Ante el aumento de feminicidios, los albergues para mujeres en ambientes de violencia doméstica se vuelven indispensables como un lugar seguro al que pueden acudir ellas y sus hijos. Estamos salvando vidas y brindándoles una oportunidad de un futuro mejor”, expresó Flores. Kilómetros de cambio donará todo el dinero recaudado con la carrera a los integrantes de la Red de albergues de violencia de género: Hogar Ruth, Casa Bondad, Casa Protegida Julia de Burgos, La Casa de Todos, Hogar Nueva Mujer, Hogar La Piedad y Capromuni I y II.

Para apoyar a estos albergues se puede donar por ATH Móvil a la cuenta comercial Kilómetros de Cambio y aportar a la cuenta bancaria 039946258 de Banco Popular. Quienes deseen unirse a la carrera virtual pueden hacerlo en micarrerapr.com y también se convoca a las empresas privadas a aportar.

“Quiero destacar que con mucho entusiasmo se han unido a este esfuerzo empresas del sector privado como Claro, Natural Slim, Walmart, Firstbank, Popular Auto , Tropigas, Macy Ochoa y Loreal, entre otras. Esto es compromiso social y exhortamos a más empresas a que se unan a este movimiento por nuestras mujeres. La mayor fuerza laboral en Puerto Rico son mujeres. Las empresas deben apoyarlas. Las queremos sanas, las queremos vivas”, planteó la fundadora de Kilómetros de cambio. .

“Es hora de unirnos como pueblo y actuar. En Puerto Rico queda mucho trabajo por hacer y nosotros como ciudadanos privados tenemos que tomar el control para que nuestras hijas, nuestros hijos tengan un mejor futuro. No quiero entregarles las noches a los delincuentes. No quiero entregarles las calles al crimen. No quiero eso, me resisto. Es tiempo de dar los pasos para un cambio hacia un futuro en que podamos vivir sin miedo”, concluyó Maldonado.

Entre las maratonistas que harán la carrera están: Omayra Borges, fundadoras de Run Like a Lola, que auspició la carrera “Lola’s Challenge”; la periodista televisiva Layza Torres; Meli Ríos, nadadora y deportista de Triatlon; Yolanda Mercado, maratonista elite retirada; Carla Coira, Mayor Maratonista y Triatleta de Abbot Majors Marathon y Patsy Ramírez, maratonista, triatleta y ultramaratonista.