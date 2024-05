¿Cómo le fue a José Reyes “La Melaza” en la MLB y por qué entró a La Casa de los Famosos?

Muchas personas conocieron a José Reyes “La Melaza” por su participación en La Casa de los Famosos, sin embargo, este nombre puede sonar muy familiar para los fanáticos del béisbol de las Grandes Ligas (MLB, en inglés).

Reyes nacido en Santiago, República Dominicana comenzó su carrera en el deporte desde muy pequeño y jugó en escuela superior para el Liceo Delia Reyes en su país natal. Allí fue descubierto por los escuchas de los Mets de Nueva York quienes le hicieron un contrato en el año 1999 y posteriormente comenzó a jugar en las menores para los Kingsport Mets de la Appalachian League.

No fue hasta el 10 de junio cuando comenzó su carrera en las Grandes Ligas con los Mets de Nueva York y el resto fue historia. El campocorto fue líder en triples en los años 2005, 2006 y 2007. Jugó para los Mets del 2003 al 2011, posteriormente vistió los uniformes de los Miami Marlins, Toronto Blue Jays, Colorado Rockies y nuevamente con los Mets del 2016 al 2018.

En su carrera la sacó del parque en 145 ocasiones y tiene 719 carreras en total.

Reyes también fue parte del equipo de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol en el 2006 y en el 2013.

Recomendados:

Tras su carrera en el béisbol, este ha intentado hacerse espacio en la música urbana y por esta razón entró al popular reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos, para adentrarse al mundo del entretenimiento y tener una plataforma adicional. Este ha colaborado con Arcángel, Eladio Carrión, Jon Z, entre otros.

Melaza está decepcionado con la actitud de Maripily

El expelotero y ahora aspirante a exponente urbano, José Reyes “La Melaza”, dejó saber su sentir sobre la participación de la puertorriqueña María del Pilar Rivera “Maripily” en La Casa de los Famosos.

Reyes quien es el último integrante en ser eliminado previo a la ronda final del programa de telerrealidad cuestionó cómo la boricua aún está en la competencia, ya que según él, ésta tiene una actitud negativa.

“Maripily me decepcionó, pensaba que no era de la forma que es, en realidad no sé ni por qué está todavía en la competencia con todo lo que ha hecho”, expresó Melaza en la entrevista final con La Casa de los Famosos tras su salida.

A pesar de que este nunca tuvo un fuerte encontronazo con la boricua, sus aliados Lupillo Rivera y Aleska Génesis han sido los enemigos más fuertes de Maripily en la ronda final del programa.