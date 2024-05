Amanda Serrano y Katie Taylor se ven las caras antes de su anticipado combate

La boxeadora Amanda Serrano y Katie Taylor se vieron las caras hoy, lunes, en la conferencia de prensa en el el icónico Teatro Apollo de Nueva York.

Serrano y Taylor se enfrentarán nuevamente el 20 de julio en el estadio AT&T en Arlington, Texas y el combate será por el campeonato indiscutible de peso superligero, adicional a esto Taylor pondrá en juego todos sus campeonatos del peso superligero.

“Escuchen, todos saben que soy el campeón unificado de peso pluma. Lo he dicho muchas veces, cualquier cosa por encima de ese [peso], es difícil para mí. Obviamente [en] 135, [no obtuve la victoria contra Katie], pero para tener la oportunidad de pelear contra Katie Taylor [nuevamente], acepté la pelea [en] 140. Su equipo dijo: ‘tienes que hacerlo. Realmente quiero la pelea. La lucha es para los fanáticos, por eso la grandeza requiere sacrificio. Así que una vez más, estoy sacrificando mi cuerpo. Estoy sacrificando todo para subir tres divisiones. La última vez fueron dos divisiones. Creo que gané. Escuché a Katie, creo que si subo a otra división puedo hacer lo mismo. Mi poder iba a venir conmigo y esta es una gran oportunidad para los dos y es lo que es. Sólo tengo que comer más. Soy latina, así que como mucho más arroz”, dijo Serrano.

Por su parte,Taylor expresó: “La trilogía no está en mi mente ahora mismo. Le gané la primera vez y planeo vencerla la segunda vez”.

Amanda Serrano y Katie Taylor Foto: Amanda Westcott/Most Valuable Promotions

Las boxeadoras se enfrentaron por primera vez en el año 2022, en el Madison Square Garden en Nueva York donde la puertorriqueña fue derrotada. Este combate también marcaría el regreso de Serrano luego de que tuviera que suspender su combate en el Coliseo de Puerto Rico por una lesión en el ojo.

“Estoy cien por ciento bien. Era el párpado; no estaba en el globo ocular, así que estoy completamente bien. Estoy bien y lista para el 20 de julio. Quiero agradecer a todos en MVP, a mi entrenador, Jordan Maldonado, a Netflix, a todos, incluso al equipo de Katie Taylor por hacer que esto suceda. Estoy super emocionada. Vamos a pelear en el mundo de Jerry, así que estoy emocionado y no puedo esperar hasta el 20 de julio. Me convertiré en campeona indiscutible de dos divisiones. ¿Qué puedo decir?”, añadió.

La pelea de Serrano y Taylor -que se transmitirá a través de Netflix- será el combate co-estelar del evento donde el influencer Jake Paul se enfrentará a Myke Tyson. Paul vs. Tyson está programado para una pelea profesional de ocho asaltos, de dos minutos cada uno.