Victor Wembanyama recibe el trofeo de Novato del Año

Los Spurs de San Antonio entregaron a Victor Wembanyama el trofeo de Novato del Año de la NBA el sábado en el Planetario de las instalaciones del San Antonio College.

El pívot francés fue seleccionado por unanimidad, convirtiéndose en el sexto jugador en la historia de la liga en recibir todos los votos de primer lugar desde 1953. Se unió a Ralph Sampson de Houston (1984), David Robinson de los Spurs (1990), Blake Griffin de Los Angeles Clippers (2011), Damian Lillard de Portland (2013) y Karl-Anthony Towns de Minnesota (2016).

Es el tercer jugador de San Antonio en ganar el premio, después de Robinson y Tim Duncan (1998).

Los Spurs terminaron 22-60 esta temporada, igualando su récord del 2022-23, pero con gran optimismo en el futuro después de que Wembanyama estuvo a la altura como la selección general número 1 del draft.

“Por supuesto, quiero ganar lo antes posible, pero no esperaba ser campeón en mi primer año”, dijo Wembanyama.

Wembanyama se convirtió en el único novato en la historia de la liga en promediar al menos 21.4 puntos, 10.6 rebotes, 3.9 asistencias, 3.6 tapones y 1.2 robos por partido.

Después de empatar un récord de la liga con 22 apariciones consecutivas en la postemporada de 1998 a 2019 con Robinson y Duncan, San Antonio ha quedado fuera de los playoffs cinco temporadas consecutivas. Pero Wembanyama se siente afortunado de jugar para una franquicia que ha ganado cinco títulos de la NBA y tiene a uno de los entrenadores más respetados de la liga en Gregg Popovich.

“Has representado a los Spurs, te has representado, has representado a Francia y a todo el mundo”, dijo Robinson en un video de homenaje. “Buen trabajo. No podría estar más orgulloso de ti”.