Fallece el padre de la exbalonceslista Carla Cortijo: “Siempre serás mi héroe, mi guía y mi inspiración”

La exjugadora de la Selección Nacional de baloncesto femenino de Puerto Rico, Carla Cortijo, compartió este miércoles una triste noticia a través de sus redes sociales.

La exbalonceslista dejó saber a sus seguidores que se encuentra de luto tras el fallecimiento de su padre: “Mr. Cortijo, El profesor, El mejor maestro de inglés (como muchos te conocían…) Pero para mi, Mi héroe. Hoy me encuentro escribiendo estas palabras con un nudo en la garganta y el corazón lleno de un profundo dolor, estoy destrozada no te niego. Tu partida dejó un vacío imposible de llenar, y cada minuto que pasa, siento más tu ausencia (sic.)”.

“Gracias a ti, soy quien soy! Recuerdo los momentos compartidos, todas las veces que me llevaste a las canchas a practicar y a los juegos con tanto cariño y gratitud! Tus consejos, tu apoyo incondicional y tu amor inquebrantable han sido pilares en mi vida, y sé que seguirán guiándome aunque ya no estés físicamente a mi lado.Aunque ya no puedo abrazarte ni escuchar tu voz, guardo en mi memoria cada instante vivido juntos. Tu legado de bondad, fortaleza y sabiduría seguirá vivo en mí y en cada persona a la que tocó tu vida.Quiero agradecerte por todo lo que hiciste, por los sacrificios y por el amor que siempre me brindaste (sic.)”, expresó.

“Te extraño más de lo que las palabras pueden expresar, pero sé que nuestro vínculo trasciende la distancia física. Siempre serás mi héroe, mi guía y mi inspiración, descansa en paz Papá. Con todo mi amor,Tú hija, Carla Cortijo (sic.)”, añadió.

De inmediato, varias figuras y amistades de Cortijo le brindaron sus condolencias. Entre ellos las periodistas Mónika Candelaria y Xiomara Ríos.

Actualmente, Cortijo es asistente en la dirección de los Cangrejeros de Santurce del Baloncesto Superior Nacional.