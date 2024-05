Celtics pegan primero en serie ante los Cavs

Cuando Jaylen Brown o Jayson Tatum andan afinados, a los Celtics les suelen ocurrir cosas buenas.

Esta temporada, el buen funcionamiento de ambos ha implicado también que se abra la cancha —y el espacio de triples— para Derrick White. Y ello ha dado una nueva dimensión a un equipo que era ya el rival a vencer en la Conferencia Este.

Brown anotó 32 puntos el martes, para conducir a Boston hacia una paliza de 120-95 sobre los Cavaliers de Cleveland, en el primer duelo de su serie de segunda ronda de los playoffs.

White atinó siete triples y totalizó 25 unidades, mientras que Tatum finalizó con 18 tantos y 11 rebotes para que los Celtics estiraran su ventaja en la segunda mitad.

“Nos sentimos bien. Pienso que lo más importante es ganar”, comentó White. “Lo he dicho antes. No importa si no anoto puntos o si anoto tantos como hoy. Cuando ganamos, significa que estoy haciendo lo suficiente”.

Los Cavs atinaron 11 de 42 disparos desde la distancia de tres puntos y mantuvieron el ritmo temprano. Sin embargo, los Celtics fueron incluso más eficientes en los triples, al embocar 18 de 46 en el partido.

Ello ayudó a que Boston llegara al cuarto periodo con una delantera de 15 puntos. Los Celtics comenzaron el periodo final con una ofensiva de 10-2 y ampliaron su ventaja a 102-79.

En un momento del cuarto periodo, Brown lanzó de larga distancia y dejó de ver el balón antes de que entrara en el aro. Recordó así el alarde que suele hacer Stephen Curry, el atinado tirador de Golden State.

“Hoy estuve en una buena racha”, explicó Brown. “Uno sólo quiere llegar y hacer las jugadas adecuadas. Eso es todo. Uno juega por sus compañeros y lo hace con confianza”.

Donovan Mitchell sumó 33 puntos y seis asistencias por los Cavs. Es el cuarto jugador en la historia de la liga con 30 puntos o más en seis partidos inaugurales de series de playoffs en forma consecutiva.

Se unió a Michael Jordan, quien lo logró en tres ocasiones, así como a Kobe Bryant y Wilt Chamberlain.

Darius Garland anotó 14 puntos.

El segundo partido está previsto para el jueves por la noche en Boston.