Viral video por el que dicen que Canelo Álvarez no quiso noquear a Munguía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez derrotó el pasado sábado a su par mexicano Jaime Munguía, manteniéndose como el campeón de peso supermediano, tras 12 rounds en los que demostró su fuerza, rapidez y técnica.

El T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos fue el escenario de esta pelea, que mantuvo en expectativa a los amantes del boxeo y con la que Canelo llegó a 61 victorias. Munguía por su parte, perdió su invicto después de 43 victorias, 34 de éstas por nocaut.

Canelo se impuso con tarjetas a favor: 117-110, 116-111 y 115-112. La decisión a su favor fue unánime.

En las redes sociales circula un video por el cual muchos se basan para decir que Canelo no quiso noquear a Jaime Munguía. En la grabación se les ve peleando, pero hay un momento cuando da la impresión de que el de Guadalajara sostuvo a su paisano para que no cayera.

“Realmente no quiso manchar la carrera de un joven boxeador mexicano al noquearlo”, comentó @MarcPerez1_ en X.

Recomendados

“Se aprecia que Canelo lo jalo para que no cayera y no se viera mal hasta Munguía sabía, tomando ese respiro al recargarse de las cuerdas”, expuso @J_EduardoR.

Hasta que encontré el video …. Aquí a Munguía estaba KO y se aprecia que #Canelo lo jalo para que no cayera y no se viera mal hasta Munguia sabia, tomando ese respiro al recargarse de las cuerdas … #CaneloMunguia



pic.twitter.com/aBb2GrAJVn — Eduardo Rueda (@J_EduardoR) May 5, 2024

“Esta victoria significa mucho… Me alegro de haberle dado esta oportunidad. Munguía es un gran tipo y un gran campeón. Tendrá una gran carrera. Estoy muy orgulloso de que el mundo entero nos esté mirando a los mexicanos”, dijo Canelo, según reseñó Notifight.

Munguía expresó que “salí fuerte y estaba ganando los primeros asaltos… Dejé ir las manos, pero él es un peleador con mucha experiencia. La derrota duele porque es mi primera derrota y me sentí fuerte”.

Ganancias de Canelo y Munguía

Mediáticamente, se manejan algunas cifras de las ganancias de Canelo y Munguía. Según Meridiano, el rubio tenía 35 millones de dólares asegurados para este combate, mientras que su contrincante estaba entre 15 y 20 millones de dólares, la cifra más alta de su carrera.

“Obviamente, sin duda, es la mejor bolsa, pero gracias a Dios lo he hecho muy bien y no me sorprende, no me impresiona”, expuso Jaime Munguía.