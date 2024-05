Cody Rhodes quiere que su hermano Dustin Rhodes sea exaltado al Salón de la Fama de la WWE

La Dinastía Rhodes es una de las familias más influyentes en la historia de la lucha libre profesional. Por eso el tema musical de Cody Rhodes dice que la industria de la lucha libre tiene más de una familia real. Con figuras destacadas como Cody Rhodes, Dustin Rhodes (también conocido como Goldust) y el patriarca Dusty Rhodes, su legado colectivo ha dejado una huella imborrable en la industria de la lucha libre profesional. Dusty inició trazando el camino. El “hijo de un plomero” se encargó de que sus hijos amaran y respetaran esta industria como él lo hizo.

Dusty Rhodes, conocido como “The American Dream”, fue un pionero en la lucha libre, destacándose por su carisma, habilidades en el ring y promos inolvidables. Al día de hoy, todo fanático “hardcore” de la lucha libre recuerda su histórica promo de “Hard Times”. Su legado como luchador y como mentor ha inspirado a generaciones de luchadores. De hecho, Dusty también fue el patriarca de lo que hoy día conocemos como NXT.

Cody Rhodes, hijo de Dusty, ha continuado el legado familiar con éxito. Cody ha demostrado ser un talento versátil y carismático. Lo más importante, tiene el arte de poder transmitir emoción y que los fanáticos puedan identificarse con él. Su papel en la creación de AEW ha cambió el panorama de la lucha libre en su momento dado, y ahora es la cara de la WWE.

Dustin Rhodes, conocido como Goldust, ha tenido una carrera icónica en la lucha libre. Este se alejó del molde de su padre dándole vida a un personaje andrógino en plena década de los 90′s. En un mundo lleno de tabúes y represión social, Goldust era personaje único. Su habilidad para reinventarse a lo largo de los años lo han convertido en una leyenda viviente. Pese a que él no le gusta recordar esa era de su carrera, también dio vida a Black Reign en TNA, el lado oscuro de Dustin.

La Dinastía Rhodes ha marcado la historia de la lucha libre con su pasión, dedicación y talento. Desde Dusty Rhodes hasta sus hijos Cody y Dustin, cada miembro ha dejado su propia marca en la industria, y lo ha hecho bajo sus propios términos. Su legado perdurará en la memoria de los fanáticos de la lucha libre por generaciones.

La influencia de la Dinastía Rhodes se extiende más allá del ring, impactando en la forma en que se construyen historias, se desarrollan personajes y se promueve la autenticidad en la lucha libre.

En este momento, los hermanos Rhodes tienen caminos separados. Cody Rhodes milita como la cara de la WWE, mientras que Dustin Rhodes milita en AEW, empresa que su propio hermano ayudó a fundar. Michael Martínez tuvo la oportunidad de hablar con el Campeón Indiscutible de la WWE, Cody Rhodes, posterior al evento Backlash, el primer PLE de la WWE en la historia de Francia. Michael le preguntó a Cody sobre su hermano Dustin, la conversación que tuvieron la noche que Cody ganó el título y terminó la historia, sobre su relación con Dustin Rhodes.

Cody abrió su corazón, y en un momento que se viralizó, esto fue lo que Cody nos respondió:

“Preguntando por mi hermano Dustin, Goldust… Lo llamamos ‘Chicken’. Hay una segunda parte de ese nombre que es inapropiada, pero por ahora solo diremos Pollo. A veces lo que ves en la pantalla, lo que hacemos, es realmente difícil, la suspensión de la incredulidad. Gran parte de lo que me sucede en la pantalla es real. Está sucediendo. Es real. Lo máximo que llegué a ser. Porque Dustin y yo tenemos una gran diferencia de edad y madres diferentes. Lo máximo que llegamos a ser hermanos, fue cuando nos unimos y cuando luchamos uno contra el otro. Y fueron momentos tan especiales. Eran tumultuosos y tensos. Descubrí que los hermanos también se abrazan y pelean. Me gusta conservarlos. No quiero contaminarlos, pero preguntaste si tuvimos esa conversación. Tuvimos la conversación más corta jamás vivida en Wrestlemania y podría haber sido la más importante que tuve. Porque sé que soy duro con él pero es mi hermano. Antes de tener a Sting como luchador favorito o a Shawn Michaels, ‘The Natural’ Dustin Rhodes era mi luchador favorito. Simplemente dijo: “Lo estás logrando ahora (ser la cara)”. Escuchar eso es la mayor validación que jamás haya existido. Compites con tu hermano. Compites con tu papá. Persigues sus legados y, al final del día, llegas al punto en el que piensas: ‘Solo quiero que todo esté junto’. Al menos en lo que hemos hecho (lucha libre profesional). Siempre lo apoyo para que sea parte de nuestro Salón de la Fama. Creo que debería hacerlo. Lo amo mucho”.

Este contenido publica gracias a un acuerdo de colaboración entre Lucha Libre Online y El Calce.