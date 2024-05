Formula 1 hace 3 escalas en EE.UU. por temporada; ¿será Miami víctima de sobresaturación?

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — La Formula 1 vuelve a Estados Unidos por primera vez en seis meses, y la parada inicial es el Gran Premio de Miami, la carrera que se suponía sería la pieza más atractiva entre las competiciones en este país.

Pero el destellante debut de Las Vegas en noviembre fue calificado como una de las mejores carreras de la temporada 2023, y el Circuito de las Américas en Austin, Texas, es un evento leal que atrae a los fanáticos más apasionados de la Formula 1.

Miami fue la gran fiesta en 2022, cuando estrenó su Gran Premio, pero ¿será que su perfil decayó tanto que la carrera del domingo es simplemente la primera de tres eventos en el que tradicionalmente ha sido el país de NASCAR?

Tyler Epp, presidente del Gran Premio de Miami, reconoció que la venta de entradas para la tercera edición del evento ha sido “suave”, pero consideró que habrá un repunte de cara a la carrera del domingo. Epp cree que Estados Unidos puede manejar tres eventos porque son muy diferentes.

“Se siente como si la decisión de realizar esta carrera, relacionada con Miami y todo lo que tiene Miami para ofrecer, fue la decisión correcta porque nos separa de Las Vegas y Austin, y francamente Montreal, también México y de toda Norteamérica”. dijo Epp. “Todavía pienso que somos una propiedad única. Somos el primero de los tres, y nos gusta nuestra posición acá.

Recomendados

“La comunicación entre las tres carreras en los Estados Unidos es buena. No hemos visto el mercado frenarse a causa de Las Vegas, al menos no creemos que es eso, y apoyamos las demás carreras en el país para asegurarnos que el poder de la Formula 1 continúe extendiéndose para la afición”.

Las escuderías han elogiado las mejoras que ha hecho Miami desde que debutó el circuito de 19 vueltas, 3,36 millas en los estacionamientos del Hard Rock Stadium, casa de los Dolphins de la NFL. Las instalaciones de hospitalidad de los equipos fueron trasladadas al campo de juego el año pasado luego que el estadio no se utilizó en 2022, y se repavimentó la pista por completo con miras a la carrera del 2023.

“Si comparan dónde nos encontramos ahora, tres años desde donde iniciamos, es un cambio enorme”, dijo el director del equipo Williams, James Vowles. “Básicamente, se trataba de un aparcadero que convirtieron en una pista de primer nivel para Formula 1”.

El siete veces campeón de la Formula 1 Lewis Hamilton se extrañó ante la pregunta de si la incorporación de Las Vegas al calendario del a Formula 1 ha mermado el estatus de Miami como un evento imperdible.

“¿Mermado? No, yo pienso que el deporte ha crecido aquí. Está más presente”, dijo Hamilton. “En cada ciudad a la que voy, la gente está emocionada. Ahora es un deporte aquí en los Estados Unidos. Antes, solo era visto como un evento que llegaba una vez al año. Ahora puede decirse que somos parte de la cultura de aquí, lo cual es realmente genial”.

Max Verstappen ganó las primeras dos carreras en Miami, y luego de abrir la temporada con cuatro victorias en cinco carreras, se espera que triunfe nuevamente el domingo. Su dominio ha generado quejas sobre la competitividad de las carreras, especialmente en Miami”.

EL FUTURO DE SAINZ

Carlos Sainz Jr. está tomando su tiempo a fin de encontrar un asiento para el 2025 y negó reportes de que descartó una oferta de Audi.

“Eso no es correcto”, dijo Sainz. “Hay ciertas cosas que no dependen totalmente de mi y hay otras que se espera que se definan. No es que nos hayamos detenido completamente y todavía estamos en conversaciones con gente y avanzando lo que se puede”.

Audi tomará el lugar del equipo Sauber, y sus actuales pilotos Valtteri Bottas y Zhou Guanyu están por concluir sus contratos. Audi ya contrató a Nico Hulkenberg de Haas como su primer piloto, lo que significa que todavía hay una plaza disponible.