Escucha La Esquina para seguir en ruta ganadora

Bueno, como sabemos las series de primera ronda en los NBA Playoffs están por culminar. Los dos equipos que ya están tranquilos en segunda ronda son los Nuggets de Denver, que le ganaron a los Lakers en cinco juegos, y los Timberwolves de Minnesota que barrieron a los Suns de Phoenix en cuatro juegos. Estos dos equipos son los que se van a cruzar en segunda ronda de la conferencia del Oeste. Antes de que empezaran las primeras series, les recomendé a Minnesota ganando la serie que estaban de underdog +100 y no sudamos esa apuesta en ningún instante. Las otras recomendaciones fueron Indiana Pacers que también abrieron de underdogs para ganarle la serie a los Bucks, actualmente están a ley de una victoria para pasar a segunda ronda y Dallas Mavericks que están empatados a dos juegos cada uno vs los Clippers en una serie bien reñida.

Cuando analizamos lo que va a ser la mejor serie de la próxima ronda, entre Denver y Minnesota, vemos que el equipo de Minnesota parea muy bien en cuerpos con el equipo de Denver. Ese dúo en la pintura de Rudy Gobert y Karl Anthony Towns le va a hacer el juego complicado al Joker y jugadores defensivos de perímetro como Mike Conley, Anthony Edwards y Jaden McDaniel y pueden apagar la ofensiva que viene de los jugadores de rol como Michael Porter Jr, KCP y Aaron Gordon.

Denver es el equipo campeón y los favoritos aparte de los Celtics de Boston para ganar el campeonato. Sin embargo, me gusta el matchup entre estos dos equipos y pienso que la defensa de Minnesota predominará en esta serie. Así que la recomendación de la esquina para esta semana va a ser Minnesota Timberwolves ganando la serie en +170. Para los que todavía no entienden muy bien cómo funcionan los odds, en una apuesta +170, la casa te va a pagar $1.70 por cada $1.00 que le apuestes. Y para los que son más arriesgados y buscan un número más alto, me gusta Minnesota ganando la serie 4-2 (+545), veinte pesitos paga $109.