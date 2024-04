Piratas de Quebradillas permitirán entrada gratis hasta que el equipo gane un juego

La gerencia de los Piratas de Quebradillas del Baloncesto Superior Nacional (BSN) anunció boletos gratis para toda su fanaticada ante el difícil momento que están pasando debido a una racha de derrotas en los pasados partidos.

A través de la página oficial de Facebook, de los Piratas de Quebradillas, el apoderado Dion New, anunció que los fanáticos podrán adquirir boletos gratis para la entrada de la sección general del Coliseo Raymond Dalmau hasta que el equipo consiga una victoria.

“Desde nuestra llegada como nueva administración hace 3 años hemos trabajado incansablemente por nuestro legendario equipo Piratas de Quebradillas. A diferencia de años anteriores, este año hemos tenido un lento arranque y los resultados que todos esperamos no han sido los que quisiéramos tener. Hoy les digo que continuaremos trabajando incansablemente para que siempre estén orgullosos de sus Piratas. Recuerden una cosa, este barco NO está a la deriva, este barco Pirata continuará luchando hasta que logremos TODOS juntos la misión que nos hemos trazado”, fueron las expresiones que publicó New en Facebook.

Los Piratas de Quebradillas tienen récord de 4-8 y se encuentran en la quinta posición de la Sección A, solo superando a los Atléticos de San Germán (2-9). Quebradillas ha perdido sus últimos cuatro encuentros, ante los Criollos de Caguas, Capitanes de Arecibo y dos contra los Santeros de Aguada.

El próximo compromiso del equipo en el Coliseo Raymond Dalmau será el próximo jueves 2 de mayo ante los Gigantes de Carolina que han ganado sus últimos dos juegos. Posteriormente, el 7 de mayo los Piratas estarán recibiendo a los Leones de Ponce.

Recomendados

Esta noche los Piratas de Quebradillas viajarán hasta el Coliseo Arquelio Torres para enfrentarse a los Atléticos de San Germán.

Este año, el equipo trajo como refuerzo al ex NBA, Emmanuel Mudiay, sin embargo no han tenido los resultados esperados.