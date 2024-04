¿Cuánto cuesta un boleto para la pela ‘Canelo’ Álvarez vs. Jaime Munguía?

Bien está dicho que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Y es que, el próximo 4 de mayo Saúl Álvarez y Jaime Munguía protagonizarán una de las contiendas más esperadas de los últimos años.

Los peleadores mexicanos se batirán a duelo por ser el campeón indiscutido de peso supermediano. El peleador de Tijuana llega como el contendiente menos favorito, ya que el tapatío tiene más recorrido.

Jaime Munguía cree que será una guerra la pelea ante ‘Canelo’

Sin embargo, para los expertos del boxeo el pronóstico es reservado, pues la juventud de Munguía podría imponer condiciones.

Incluso, el propio Jaime no se anticipó a dar un pronóstico, al considerar que será una guerra en el cuadrilátero y el peleador que aproveche cualquier oportunidad saldrá vencedor.

Lo que se viene 🤩 un Sábado para disfrutar en casa 🥊#MegaBox Canelo vs Munguía

Faltan 5 días

9PM@MiCanal5 pic.twitter.com/sxt4vats1V — Ana Caty Hernández (@AnaCatyHdz) April 30, 2024

“Yo creo que sobre un barril de pólvora va a ser esto (la pelea). Obviamente los dos pegamos fuerte y aguantamos golpes, puede haber un nocaut o se puede ir a la decisión, pero como los dos somos fuertes, puede haber nocaut.

Recomendados

“Pienso que puede ser una pelea que puede ser mucho más pareja de que lo que todos creen. No estoy aquí de gratis. Me he ganado mi lugar y las cosas que se han dado nos las hemos ganado a pulso, entonces está bien, pueden pensar muchas cosas, pero van a ver la realidad el 4 de mayo”, relató en entrevista para Star.

Último día de campamento👊🏻 ¿Nos vemos en una semana? #CaneloMunguia 🇲🇽 pic.twitter.com/XIScwXdHKj — Canelo Alvarez (@Canelo) April 27, 2024

¿Cuánto cuesta un boleto para la pelea?

Los boletos para la contienda entre ‘Canelo’ y Munguía están más que cotizados. De hecho, el más barato ronda los 442 dólares, según la plataforma de StubHub.

Pero la experiencia con más VIP puede llegar a rondar los 13 mil dólares, una cifra que sólo unos cuantos podrían pagar para ver de cerca la batalla entre mexicanos.