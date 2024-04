Sóftbol: Anuncian a Adrix Paradizo como nueva dirigente de las Capitanas de Arecibo

Las Capitanas de Arecibo nombraron a su estelar campocorto Adrix Paradizo como su nueva dirigente para la venidera temporada del Softbol Superior Nacional, así lo dio a conocer el viernes, el fundador y apoderado del equipo, el ingeniero César Hernández.

“Estamos bien contentos de poder anunciar a Adrix, como nuestra dirigente para el torneo 2024 porque desde que debutó con el equipo superior a los 14 años, la hemos visto crecer y desarrollarse en muchos roles que demuestran su liderazgo”, indicó Hernández en declaraciones escritas.

Adrix debutó con las Capitanas en el 2012 y ha jugado ininterrumpidamente desde entonces con gran éxito. Ha dirigido exitosamente en torneos federativos Sub 14, Sub 17, y Sub 22, la selección RBI, diversos torneos y copas U16 con el PRFC, el programa de softbol de la PRBAHS , y el equipo Ponce Leones del torneo masculino. Además, ha sido coach de la Universidad Católica en la LAI y de equipos del programa Pony.

Paradizo que es una de las bateadoras más consistente del país expresó su agradecimiento por la oportunidad. “Agradecida a Dios que me mantiene bien para estas oportunidades, también agradecida a César (Hernández) por la oportunidad. Estoy trabajando para estar al 100 por ciento, no es una faceta fácil, pero buscaré estar lista para jugar y dirigir, además se que mi equipo me apoyara y ayudara al máximo”, dijo

Paradizo ha sido dirigente en diversas categorías, en febrero pasado fue la dirigente de los Leones de Ponce al ganar la Copa Amistad del Sóftbol Superior Masculino.

Arecibo tendrá su primer encuentro el Domingo 19 de abril cuando visite a Juncos a las 6:00 de la tarde.

En el 2019, Norma Vázquez fue dirigente – jugadoras con las Jueyeras de Maunabo.

Macey Cintrón firma con las Prodigiosas de Sabana Grande

Las Prodigiosas de Sabana Grande confirmaron la firma de la prometedora lanzadora de la selección nacional, Macey Cintrón.

“Le damos la bienvenida a la Prodigiosa Family a la lanzadora de la Selección Nacional de Sóftbol Femenino de Puerto Rico, nuestra Macey Cintrón”, mencionó la organización en sus redes sociales.

Está será la primera ocasión que Cintrón jugará en la liga superior.

Cintrón candidata al Premio Nacional Gatorade

Cintrón que se encuentra en sus últimas semanas de escuela superior fue anunciada como una de las candidatas al Premio Nacional Gatorade.

La lanzadora derecha es parte del Programa Nacional desde la selección U18 que fue tercera en el mundo hace tres años. También vio acción con la selección adulta el pasado verano al ganar medalla de Oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ganar la etapa de grupo de la Copa Mundial en España y medalla de plata en los Juegos Panamericanos.

Cintrón tiene planificado unirse a la Universidad de Duke en Carolina del Norte para su carrera universitaria.