Escucha La Esquina sobre lo que puedes o no jugar

Llegan las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) y ciertamente son un banquete deportivo, pero ¿se puede apostar en Puerto Rico en ligas universitarias, colegiales o escolares? La respuesta es que no.

La Ley de la Comisión de Juegos de Puerto Rico no permite que se realicen jugadas de apuestas en ligas deportivas que no sean profesionales. Puede surgir la confusión porque en Estados Unidos sí se puede apostar en deportes universitarios. Esto luego de una batalla legal de casi diez años de diversas ligas —que incluía la NCAA— con New Jersey para evitar que el estado legalizara las apuestas deportivas y, en 2018, perdió en la Corte Suprema de Estados Unidos. Aun así, las ligas establecen estrictos reglamentos para proteger su integridad. Por ejemplo, es muy común que los libros de apuestas deportivas solo ofrezcan los mercados principales para estos juegos como el moneyline, spread y total. No se ven muchos libros con mercados de player props para los deportes universitarios.

En resumen, aquí las casas de apuestas no tienen líneas disponibles para deporte universitario. Ya que esto conlleva unos procesos y protocolos de integridad que tienen que ser bien implementados como base para dar comienzo al mundo de las apuestas fuera de ligas profesionales.

Mientras tanto, les dejo algunas sugerencias para jugadas que sí puedes hacer este fin de semana:

Viernes: Indiana Pacers -5.5 -110

Sábado: Johnatan Pearce ML -170 2u

Domingo: Philadelphia Sixers ML 1u