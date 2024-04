NBA: Maxey recibió dos faltas antes de perder el balón, lo que dio ventaja a Knicks

NUEVA YORK (AP) — Tyrese Maxey de Filadelfia recibió dos faltas antes de perder el balón, lo que generó el triple de la ventaja encestado por Donte DiVicenzo en la victoria de los Knicks de Nueva York ante los 76ers en el segundo partido de su serie de playoffs, indicó la NBA el martes.

En su informe de los últimos 2 minutos, la liga también indicó que el entrenador de los 76ers Nick Nurse intentó dos veces solicitar una pausa, algo que no fue “ni percibido ni concedido por los árbitros” durante la posesión.

Furiosos, los 76ers planeaban presentar una queja respecto al arbitraje luego de caer en un hoyo de 2-0 en la serie posterior a la victoria de los Knicks 104-101 el lunes por la noche. Pero el martes – conversando en TNT luego de ser anunciado como el Jugador Más Mejorado de la temporada en la liga – Maxey dio su perspectiva.

“Así es esto. Sucedió. Debemos dejarlo atrás”, dijo Maxey. “No podemos lamentarnos ahora. Si nos lamentamos, luego en unos días caeremos 0-3. No queremos estar debajo 0-3. Sabemos que todavía podemos ganar esta serie. Saldremos allá y vamos a demostrarle eso a todos, no solo a nosotros. Comienza desde hoy, dejando eso atrás. Luego mañana en el entrenamiento, y cuando se dé el salto inicial el jueves, tenemos que ser el equipo más duro – no sólo físicamente, sino mentalmente también”.

Los 76ers ganaban por cinco puntos antes del triple de Jalen Brunson con 27 segundos por jugar. Filadelfia intentó poner la bola en juego hacia Maxey, que fue marcado por Brunson y Josh Hart. Maxey cayó y Hart se hizo con la pelota.

Pero la NBA dijo que Brunson primero sujetó la camiseta de Maxey, evitando que el base estelar capturara limpiamente el pase. La liga determinó que Hart luego hizo un contacto abajo, que causó la caída de Maxey.

Ambas jugadas fueron indicadas como faltas no señaladas.

La liga indicó que Hart le quitó el balón a Maxey con un limpio robo.

Nurse intentó solicitar el tiempo antes de que el balón se pusiera en juego. Trató de nuevo después de que cayó Maxey, cuando quizás era demasiado tarde.

“La pausa solicitada fue simultánea al contacto de Hart con la bola y Filadelfia sin tener posesión”, detalló el informe.