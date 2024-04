Arsenal retoma el liderato de la Liga Premier

El Arsenal recuperó la cima de la clasificación de la Liga Premier y tuvo que demostrar su determinación tras una complicada semana al vencer 2-0 al Wolverhampton.

La derrota el fin de semana pasado ante Aston Villa dejó al equipo de Mikel Arteta dos puntos detrás del City, que ese día asumió el liderato en solitario de la Liga Premier. Y el Bayern Munich posteriormente eliminó al Arsenal en la Liga de Campeones.

Tras el colapso al final de la temporada pasada y que llevó a que perdieran la pelea por el título parecía que la historia se repetiría.

Pero la victoria ante los Wolves parece que respondió las dudas sobre las credenciales del Arsenal. Leandro Trossard y Martin Ødegaard anotaron al final de cada mitad.

“Fue una semana difícil para nosotros. Unos resultados complicados y fue muy emocional, pero tuvimos que seguir”, aseguró Ødegaard.

Con este resultado el Arsenal tomó el primer lugar, un punto por encima del City, que tiene un juego menos.

El Liverpool, que es tercero, podría empatar en puntos al Arsenal con una victoria el domingo ante Fulham en Craven Cottage.

PELEA POR LA PERMANENCIA

Burnley incrementó su posibilidad de permanecer en la Liga Premier con la goleada 4-1 el sábado ante el colero Sheffield United.

El equipo de Vincent Kompany intenta evitar el descenso en las últimas jornadas y tiene una derrota en siete duelos de liga. Burnley está a tres puntos de la permanencia.

La victoria en Bramall Lane tiene al Sheffield United más cerca del descenso debido a que se mantiene a 10 puntos de la permanencia a falta de cinco jornadas.

Los goles en la primera mitad de Jacob Bruun Larsen y Lorenz Assignon pusieron al Burnley en control antes del medio tiempo. Gustavo Hamer brevemente le dio esperanzas a la afición local al recortar la diferencia, pero Lyle Foster y Johann Berg Gudmundsson sellaron la quinta victoria de la campaña del Burnley.

Pero el día fue aún mejor para el Burnley debido a que el Luton, que también pelea por la permanencia, perdió por goleada 5-1 en casa ante Brentford.

Luton, 18mo de la clasificación, inició el día con la oportunidad de salir de la zona de descenso con una victoria, pero con este resultado se mantiene sólo dos puntos por encima del Burnley.

Yoane Wissa anotó dos veces por el Brentford, que se colocó 10 puntos fuera de la zona de descenso.