Strider comienza recuperación tras cirugía que lo dejó fuera de campaña con Bravos

ATLANTA (AP) — Spencer Strider, as de los Bravos de Atlanta, comenzó a sentir una incomodidad en el codo derecho durante la pretemporada, pero no se percató de la gravedad del problema sino hasta que le dijeron que requería una cirugía con la que se perdería el resto de la campaña.

Strider explicó que desarrolló un fragmento óseo tras someterse a la operación de Tommy John en 2019. Ello ocasionó inestabilidad en el ligamento cubital colateral.

El pitcher precisó que no se desgarró el ligamento, lo que hubiera requerido una segunda cirugía de Tommy John. En vez de ello, se le colocará una abrazadera interna. Ello le daría mejores oportunidades de recuperarse para la temporada de 2025.

Finalmente, Strider se quejó sobre el problema tras laborar cuatro innings el 5 de abril, en la victoria de Atlanta, por 6-5 sobre Arizona.

“Uno no va a sentirse bien cuando juega béisbol todos los días”, explicó Strider el viernes, de pie frente a su casillero, en lo que fue su primera conferencia de prensa desde la intervención quirúrgica. “Así que no estoy buscando eso. Uno sabe, como dije, que va a lanzar como sea, si se siente capaz de hacerlo, si puede ayudar al equipo. Yo sentí que ya no pude más, así que me pareció que había llegado el momento de decir algo.

Al día siguiente, una resonancia magnética reveló el daño en el ligamento. Keith Meister, médico de los Rangers de Texas, realizó la operación el 13 de abril.

“La hipótesis es que me rompí algo de tejido conectivo... y eso fue lo que desestabilizó el ligamento”, explicó Strider. “Y tal vez todo se agravó en ese juego, y las cosas se deterioraron muy rápido”.

Strider era el primer abridor de Atlanta, luego de amasar una foja de 20-5 con 281 ponches el año pasado. Lideró entonces la Liga Nacional en victorias y abanicados.