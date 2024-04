Butler sufre torcedura de ligamento en rodilla; se perdería semanas con Heat

MIAMI (AP) — Los resultados de los análisis están ahí. Jimmy Butler no.

Butler se perderá el encuentro de vida o muerte que el Heat de Miami disputará este viernes ante los Bulls de Chicago en el minitorneo de repesca de la NBA, por una torcedura en la rodilla derecha que lo dejará fuera de actividad durante semanas.

Ello significa que, si Miami gana el viernes, no contaría con Butler para el duelo de la primera ronda de los playoffs ante los Celtics de Boston.

Recomendados

Esa eventual serie lucía complicada, aun si el Heat contaba con Butler saludable. Los Celtics, que lideraron la NBA en la campaña regular, finalizaron 18 juegos encima de Miami y ostentaron una foja de 3-0 ante el Heat en la campaña regular.

“Haremos esto del modo complicado”, dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra el miércoles en Filadelfia, donde Butler jugó buena parte del encuentro incluso después de lastimarse.

Miami cayó por 105-104 y se perdió la oportunidad de ser el séptimo preclasificado del Este.

“Ahora, éste tendrá que ser el camino”, comentó Spoelstra.

Esa senda se vuelve ahora más difícil de transitar para los monarcas vigentes del Este.

Butler se lesionó en el primer cuarto del partido ante los 76ers. Se sujetó la rodilla, con un dolor evidente, y renqueó durante el resto del duelo, pero resistió lo más que pudo.

Jugó 40 minutos, en los que totalizó 19 puntos, cuatro rebotes, cinco asistencias y cinco robos.

Su movilidad pareció empeorar a medida que avanzó el partido. Spoelstra dijo después que la rodilla de Butler se fue poniendo más rígida.

Butler había atinado dos de cuatro disparos de campo cuando se lesionó. En el resto del compromiso, embocó apenas tres de 14.

“Pensé que la adrenalina entraría en juego y me permitiría moverme”, dijo Butler después del partido. “Y simplemente no ocurrió así. No pude hacer nada en ningún extremo de la cancha. Creo que esto nos dañó más de lo que nos ayudó”.

La ausencia de Butler el viernes ha agravado los problemas de lesiones del Heat.

Miami ha carecido del armador titular Terry Rozier durante dos semanas, debido a una lesión en el cuello, y tampoco contaría con él el viernes.

El base Duncan Robinson se ha perdido 10 de los últimos 15 partidos por una dolencia de espalda.