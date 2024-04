Modifican rutinas de entrenamiento deportivo ante olas de calor

Sin aires acondicionados que los ventilen durante la noche, a los estudiantes de la Escuela Especializada en Deportes del Albergue Olímpico en Salinas se les hace difícil descansar para retomar al día siguiente sus actividades deportivas, en una jornada que inicia entre las 7:00 a 9:30 de la mañana y se reanuda de 5:00 de la tarde a 7:00 de la noche, después de asistir a clases.

Estos horarios son resultado de una reforma educativa que, desde el 2010, el plantel escolar estableció para mejorar el rendimiento de los estudiantes atletas debido a los altos episodios de humedad y calor que, según el director deportivo de la escuela, David Rosa Fonseca, limitan el rendimiento del alumnado.

“En la mañana, hay un elevado nivel de humedad que afecta el rendimiento de los estudiantes. También, a esta situación hay que añadir el factor descanso. Las noches se tornan calientes, y los estudiantes duermen en habitaciones sin aires acondicionados, en un pueblo como Salinas [donde se registran altas temperaturas casi todo el año]”, comentó Rosa Fonseca.

“Esas horas de descanso, en la noche, se están monitoreando a través de los relojes inteligentes que nos pueden decir cuán profundo fue el sueño de ese atleta. Por ende, ese entrenador puede identificar que ese estudiante, a esa hora de la mañana, no puede participar de una actividad de alta intensidad”, añadió.

El director David Rosa Fonseca dice que se espera que en el próximo año cada habitación de la Escuela Especializada en Deportes del Albergue Olímpico cuente con un acondicionador de aire. Foto por Brandon González Cruz | Centro de Periodismo Investigativo

En el 2023, se registraron en Puerto Rico sensaciones de temperaturas de hasta 115 grados Fahrenheit, siendo los episodios de calor más intensos en la isla desde 1899, según un análisis del Centro de Periodismo Investigativo con datos del Servicio Nacional de Meteorología.

Para la campeona de 400 metros lisos en las competencias del 2023 de la Liga Atlética Interuniversitaria, Deyanelis Rodríguez Morales, la modificación de su rutina de entrenamiento ha sido determinante.

“En la tarde, atraso el entrenamiento. Durante los descansos, me voy a la sombras, tomo bebidas, como Gatorade, para recuperar electrolitos, tengo mis botellas de agua con hielo, y solo una vez me he dado un baño de hielo”, indicó Rodríguez Morales, estudiante, en su sexto año, del Departamento de Educación Física y Recreación en la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Río Piedras.

Ante el calor y la humedad en la zona metropolitana, la campeona, quien es oriunda de Naranjito, comentó que fue un cambio “sumamente drástico” adaptarse a una nueva rutina de entrenamiento.

“Uno de los retos con el calor fue moverme. No tenía carro, por lo que caminaba a la universidad y al centro de entrenamiento con una humedad intensa y un calor sumamente fuerte”, añadió.

La atleta Deyanelis Rodríguez Morales, izquierda, explica que uno de los mayores retos fue llegar hasta el lugar de entrenamiento, dado que no tiene carro.Foto por Brandon González Cruz | Centro de Periodismo Investigativo

La futbolista profesional Adriana “Tuti” Tirado Ortiz también modificó su entrenamiento significativamente.

“Ya no solo entreno en las noches, sino también, y en ocasiones, en la mañana, y me hidrato y alimento fuertemente”, comentó la futbolista de la Selección Femenina de Fútbol de Puerto Rico. “Quizás antes, cuando no hacía tanto calor, mis entrenamientos se permitían a que fueran en las horas más tardes y no exponerme tanto al sol, pero ahora todo cuenta”.

Tirado Ortiz también comenta que, dependiendo el deporte, los atletas deben considerar las modificaciones que salvaguarden su salud ante la crisis climática.

“Tomar en consideración las altas temperaturas va a ser fundamental. No es solamente ir, entrenar e irte, sino también considerar las horas a las que sales a entrenar, cuánta hidratación, cantidad de suplementos y horas de descanso que necesitas”, recomendó. “Si el deporte que realizas es al aire libre, piensa en todas las otras cosas, para que tu desarrollo como atleta sea positivo”, puntualizó la deportista que ha participado en ligas internacionales de fútbol en India.

La futbolista profesional Adriana “Tuti” Tirado, derecha, junto a Rodríguez Morales, aconseja que también se debe considerar las horas de descanso, entre otras medidas, ante el cambio climático. Foto por Brandon González Cruz | Centro de Periodismo Investigativo

Las recomendaciones de Rosa Fonseca, Rodríguez Morales y Tirado Ortiz fueron parte del panel Los deportes en tiempos de temperaturas extremas, moderado por el periodista José Encarnación Martínez, en el evento Caribe Fest 2024, organizado por el Centro de Periodismo Investigativo en el Museo de Arte Contemporáneo en Santurce.

Lentas las soluciones para los deportistas en el Albergue Olímpico

El director deportivo de la Escuela del Albergue Olímpico aseguró que conversó en junio y julio de 2023 con funcionarios del Departamento de Educación para informarles sobre la falta de acondicionadores de aire y solicitar la reparación del sistema eléctrico del plantel.

“Ya se estimó en $1.5 millones la reparación de la subestación eléctrica, y se espera que la escuela cuente con estación nueva para el 2026, y que cada habitación tenga aire acondicionado”, dijo. “Se creó un andamiaje para que la escuela tenga agua cuando no haya energía eléctrica. [Ahora] Si no hay luz, no hay agua, y por eso es urgente atenderlo”, añadió.

Ante la inestabilidad del sistema de distribución de agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Rosa Fonseca dijo que “el Albergue Olímpico funciona con agua de pozo, podemos nutrirnos para el aseo. También, contamos con cajas de botellas de agua que se reparten a los estudiantes”.

