Se ven las caras ‘Bimbito’ Méndez y Jesús Haro para pelea por el puesto número uno de la AMB

La empresa promotora “La 22 Sports” y “Home Power Sun Energy” presentaron este miércoles los detalles de su tercera cartelera de boxeo profesional que tomará forma este sábado, 20 de abril, en el coliseo Rubén Zayas, de Trujillo Alto.

Omar Santa Rosa, director ejecutivo de La 22 Sports, expresó: “Para nosotros es bien importante que estos eventos se den, poder dar oportunidades, hay mucho talento y se está trabajando para seguir este plan. De parte de La 22 Sports, cuenten con nosotros para el desarrollo correcto del boxeo. Hay boxeo para rato”.

Por su parte, Ramón ‘Moncho’ Arriaga, promotor La 22 Sports, aseguró “hay mucho talento en Puerto Rico y nos hemos dado la tarea en dar un empeño extra y creemos en los boxeadores. Ellos van primero, el negocio va después y tenemos una plaza muy buena en Trujillo Alto para realizar nuestros eventos y le exhortamos a la gente que vayan a Trujillo Alto este sábado porque hay calidad en las peleas y muy importante, gracias a nuestro matchmaker y presidente Yoel González por el gran trabajo que ha realizado en todos los eventos”.

En la pelea estelar, el excampeón mundial, Wilfredo ‘Bimbito’ Méndez (18-3-1, 6 KOs), de Trujillo Alto, batallará por puesto #1 de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las 105 libras, cuando se mida al californiano Jesús Haro (11-1, 1 KO).

La pelea está pactada a 12 asaltos y será por la correa ORO del organismo.

“Gracias a mi oponente por venir. Después de tantos años regreso ante mi gente de Trujillo Alto. Súper contento de ser estelar. Muchos no saben que el (Haro) me estuvo ayudando en un acuartelamiento en el 2020, guanteamos juntos, gran amistad, pero así es el boxeo, un día somos amigo y otro día somos enemigos en el ring, pero lo respeto y después de la pelea, el respeto sigue igual. Estoy enfocado en ser campeón mundial nuevamente, ese es mi reto, mi meta. Llevo varios años luchando y ahora tengo la oportunidad de ser campeón mundial de la AMB este 2024″, dijo Wilfredo Méndez.

Méndez, un excampeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo, realizó dos exitosas defensas durante su reinado y obtuvo en su última pelea, un empate técnico debido a cabezazo accidental ante el filipino ArAr Andales en combate celebrado en Japón en el mes de octubre.

“Gracias a Dios por traerme aquí a salvo. Gracias a mi equipo y La 22 Sports por esta oportunidad. No tengo mucho que decir, dejo que mis manos hablen por mí, gracias”, expresó Jesús Haro.

Haro viene de vencer por decisión dividida al invicto en aquel entonces en nueve combates Erick Nogueda, para agenciarse el título mundial Juvenil del Consejo Mundial de Boxeo y en su última presentación, derrotó a Gabriel Ponce por nocaut en el 4to asalto en Sacramento.

La pelea más emocionante del 2023 en Puerto Rico tendrá su segunda parte cuando el excampeón nacional Jeremis Hernández (1-1), de Trujillo Alto y de la escuadra de Freddy Trinidad se mida al cidreño Luis Joel Quiles (1-0) de la escuadra de Luis Espada, en combate de revancha a 4 asaltos en las 115 libras.

La primera pelea fue un éxito total porque no es común que una pelea pactada a solo 4 asaltos gané la “Pelea del Año 2023″ por la gran mayoría de las páginas de boxeo. Quiles salió victorioso en combate donde ambos púgiles visitaron la lona y el público se mantuvo en TODO momento de pie.

Luego de debutar en la cartelera de Amanda Serrano en el Choliseo, Omar ‘La Mamba’ Pacheco (0-01), de Trujillo Alto, realizará su segunda pelea profesional ante el dominicano residente en Toa Baja Antonio Mota (1-0), quien recientemente venció por decisión unánime a Luis Santana, de Caguas.

Otros peleas: Guerra en las redes: Midyael ‘El Diamante Negro’ Sánchez, de San Juan Vs. Daniel Sostre, de Vega Baja a 6 asaltos en las 147 libras. Carlos ‘El Abayarde’ Morales, de San Juan Vs. Pedro Hernández, de Aguada, a 6 asaltos en las 126 libras. Alexander ‘Rayito’ Rivera, de Bayamón Vs. Jenn González, de Nicaragua, a 6 asaltos en las 122 libras. Jan Pomales, de Trujillo Alto Vs. Ángel Rosado, de Canóvanas, a 4 asaltos en las 132 libras. Jesús Vázquez, de San Lorenzo Vs. Oscar Adorno de Vega Alta, 4 asaltos en peso máximo de las 152 libras. Carlos Mitzael Jiménez, de Guayama, Vs. Carlos Matos de Mayagüez, a 6 asaltos en peso máximo de 142 libras y Lionell Colón, de Morovis Vs. Carlos Ortíz, de Cupey, a 4 asaltos en el peso máximo de las 142 libras.

Las puertas abren a las 6:00pm, la primera pelea comenzará a las 7:00pm.