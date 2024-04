Albies, a lista de lesionados de Bravos, por fractura de dedo gordo

HOUSTON (AP) — Ozzie Albies, intermedista de los Bravos de Atlanta, ingresó el martes a la lista de los lesionados por 10 días, debido a una fractura en el dedo gordo del pie derecho.

El manager Brian Snitker no dio un cronograma para el retorno de Albies.

El curazoleño fue golpeado en un pie por una curva de Spencer Arrighetti, lanzador novato de Houston, durante la segunda entrada del juego del lunes, que Atlanta ganó por 6-1.

“Normalmente, cuando pasan cosas así, el dolor se va en tres o cuatro innings”, dijo Albies. “Éste persistió, así que yo me decía: ‘Esto no se siente bien’. No esperé que hubiera una fractura”.

Albies siguió en el encuentro y se fue de 3-1 con un boleto.

“Volví y miré la jugada. La curva le pegó justo directamente en el dedo gordo”, comentó Snitker. “Es una pena”.

El martes, Albies usaba un botín ortopédico. Relató que no se había dado cuenta de que estaba lesionado sino hasta la noche, cuando se quitó el zapato.

De 27 años y tres veces elegido al Juego de Estrellas, Albies batea para ,137 con dos vuelacercas y 14 impulsadas.