Esperada revancha de Amanda Serrano vs. Katie Taylor tiene fecha y se verá por Netflix

La esperada revancha entre la boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano y Katie Taylor será el combate co-estelar del evento donde el influencer Jake Paul se enfrentará a Myke Tyson.

Serrano y Taylor se enfrentarán nuevamente el 20 de julio en el estadio At&T en Arlington, Texas y el combate será por el campeonato indiscutible de peso superligero, adicional a esto Taylor pondrá en juego todos sus campeonatos del peso superligero.

Las boxeadoras se enfrentaron por primera vez en el año 2022, en el Madison Square Garden en Nueva York donde la puertorriqueña fue derrotada.

El combate se transmitirá a través de la plataforma de streaming Netflix.

“Esta es la revancha que el mundo quería ver y estoy encantada de que finalmente esté sucediendo”, dijo Katie Taylor.

“La primera pelea en Nueva York fue obviamente una ocasión épica y estuvo a la altura de las expectativas, y yo Estoy seguro de que la revancha no será diferente. Quiero agradecer a Matchroom y DAZN por su ayuda para hacer posible la pelea y espero defender mis títulos como Campeón Mundial Indiscutido en Dallas el sábado 20 de julio”, añadió.

“Prometí a mis fanáticos que verían esta revancha después de que hicimos historia en MSG y se siente como un sueño hecho realidad saber que Katie y yo finalmente lo haremos realidad en el escenario más grande posible para mostrarle al mundo lo que es el boxeo femenino de élite. acerca de”, expresó por su parte Amanda Serrano.

“Si bien mi enfoque sigue estando en darles a las mujeres la opción de pelear con las mismas reglas que los hombres, siempre he dicho que esta es la única pelea para la que volvería al 10x2 si eso es lo que Katie quería. Voy por sus cinturones, ella quiere 10x2, así que eso es lo que haremos. Creo que gané nuestra primera pelea, pero no obtuve la decisión, así que esta vez no se lo dejo a los jueces. Es un honor para mí compartir esta icónica cartelera de MVP en el estadio más grande, en la plataforma de streaming más grande del mundo. Gracias Nakisa, Jake, Mike y Netflix por hacer que esto suceda. Y a todas las jóvenes y mujeres que miran, quiero que sepan que todo es posible. Sigue soñando, sigue trabajando duro y nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Me tomó 15 años de sangre, sudor y lágrimas llegar aquí, pero valió la pena porque estoy viviendo mis sueños”, añadió.

Este combate también marcaría el regreso de Serrano luego de que tuviera que suspender su combate en el Coliseo de Puerto Rico por una lesión en el ojo.