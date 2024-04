Halep reconoce que sintió nerviosismo en regreso al tenis tras casi 2 años suspendida

Simona Halep volaba a Florida para disputar el Abierto de Miami, que marcaría su regreso al tenis profesional del que se alejó durante un año y medio, tras una suspensión por dopaje, finalmente revocada mediante una apelación. De pronto, la rumana miró a su madre y le confesó algo.

“Estoy muy nerviosa”, manifestó Halep, dos veces ganadora de un Grand Slam, según su propio relato.

No sabía cómo sería la situación —dentro y fuera de la cancha. Y al alistarse para reanudar lo que considera “la segunda parte” de su carrera Halep dijo en una entrevista por video con The Associated Press desde su casa en Bucarest que se siente más cómoda con todo a su alrededor, pero no sabe cuánto puede acercarse al nivel que ostentaba antes como deportista.

“Sentí que no sabía qué esperar de la gente (en Miami). Cómo sería estar de nuevo en un vestuario. El área de comida de jugadores. Toda esta rutina que no tuve casi dos años, fue algo nuevo para mí”, expresó Halep, que la próxima semana disputará el torneo de Oeiras, Portugal y una semana después estará en Madrid.

“Y cuando llegué al lugar, el amor que recibí de la gente que trabaja en el torneo, la seguridad y toda la gente, los jugadores, me ayudaron a olvidarlo todo. Sentí como que nunca estuve alejada”, añadió Halep, de 32 años y quien ha estado trabajando con su nuevo entrenador Carlos Martínez.

Halep llegó a ser considerada la mejor del mundo y ella lo sabe. El resto también.

El ranking de la WTA lo confirmó. alcanzó el número uno del mundo en el 2017 (actualmente es la 1.144). También sus resultados: Halep fue finalista en tres majors antes de ganar el Abierto de Francia 2018 y Wimbledon en 2019 (superando a Serena Williams en la final).

Ahora le es más difícil saber de lo que es capaz con la raqueta.

Está la falta de partidos, incluso después de verse alentada por el primero: una derrota en tres sets ante la exnúmero 2 Paula Badosa en Miami el 19 de marzo. Hay dudas sobre su estado físico que llegó a ser un componente clave de su estilo.

Aunque siguió trabajando mientras cumplía su suspensión le fue difícil encontrar la motivación al no saber cuándo volvería a competir si es que ello ocurría

Halep pensó que su carrera había llegado a su fin cuando la Agencia Internacional de Integridad del Tenis la vetó cuatro años tras dar positivo por Roxadustat, una droga para mejorar el flujo sanguíneo, en Abierto de Estados Unidos de 2022.

Pero en marzo el Tribunal de Arbitraje Deportivo determinó que el resultado de Halep no fue intencional, sino que se derivó de un suplemento contaminado. Por lo tanto, le redujeron la suspensión a nueve meses y regresó inmediatamente a competir.

El disfrute de Halep al jugar es lo que la motiva en este momento, más que cualquier meta en particular.