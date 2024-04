Jugador del Manchester United revela que sufre de insomnio por malos resultados del equipo

Cuando era jugador del Real Madrid, Casemiro fue uno de los jugadores más importantes para que el conjunto merengue levantara cinco Champions Leagues en menos de 10 años.

Por tal motivo, en agosto de 2022, tomó la decisión de abandonar el cuadro merengue, pues tenía el deseo de buscar una nueva aventura y aceptó el reto de ir al Manchester United.

Casemiro tiene insomnio por los malos resultados del Manchester United

El conjunto inglés no ha tenido el desempeño deseado en los últimos tiempos, por ello era un reto importante que el mediocampista brasileño tomara este desafío en su carrera.

Sin embargo, la decisión no ha sido la más acertada, pues su carrera tuvo una baja, ya que las lesiones y el mal momento deportivo del club lo tiene hundido en el fondo de los resultados.

Incluso, Casemiro, relató que está sufriendo insomnio, luego de que el fracaso del Manchester United es un tema que no lo tiene nada tranquilo.

El brasileño no ha rendido con el United

“A veces ni siquiera puedo dormir para intentar pensar en hacer algo diferente. Es la realidad. No tiene sentido pensar en títulos ni en plazas de Champions, hay que pensar en el partido siguiente. Este es el punto que más me molesta, no luchar por ellos.

“Cuando se habla individualmente siempre es difícil, principalmente porque el fútbol es colectivo. Tuve un buen comienzo de temporada, fui el mejor del mes del equipo. Aquí cuando se gana todos ganan, cuando se pierde todos pierden”, comentó en entrevista para ESPN Brasil.

El ritmo de la Premier League no ha sido sencillo para el carioca. De hecho, en la presente temporada, sólo tiene 18 partidos disputados, de 31 posibles. Y es que, la cuestión física ya le está pesando, por lo que no está satisfecho con su rendimiento.

“No es Casemiro el que está sexto de la Premier League, son todos los jugadores los que están sextos. Tenemos que evaluar colectivamente. Mi pensamiento es hacer buenos partidos y ganar títulos, que es mi principal objetivo” concluyó.