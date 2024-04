¿Discusión post partido? Lionel Messi habría tenido un altercado con el DT del Monterrey

Lionel Messi. Foto referencial. (Photo by Brennan Asplen/Getty Images) (Brennan Asplen/Getty Images)

En la noche de este miércoles 3 de abril se disputó en los Estados Unidos el partido de ida por cuarto de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, entra el Inter de Miami y los rayados de Monterrey, encuentro en el que salieron victorioso los mexicanos con marcador final de 2 goles contra uno.

Lionel Messi, fue el gran ausente debido a la lesión que arrastra desde semanas atrás que también hizo que se perdiera los amistosos de su selección contra El Salvador (en Filadelfia) y Costa Rica (en Los Ángeles).

“La pulga” estuvo presente desde los palcos en el “Drive Pink Stadium”, lugar en el que se le vio eufórico al momento del gol convertido por su compatriota, Tomás Avilés, sin embargo, su emoción finalizó luego de la expulsión por doble amarilla de David Ruiz, detonante para que el Monterrey volteara las acciones en 20 minutos.

Recomendados

Al culminar las acciones, según varios medios de comunicaciones presente en el estadio, Messi protagonizó una fuerte discusión con el técnico del club mexicano, Fernando Ortiz, en el vestuario visitante.

Lionel Messi y Tano Ortiz Lionel Messi y Tano Ortiz

Presunto altercado

Gracias a Espn, se conoció que los ánimos se encontraron muy caldeado en el post partido, esto porque el DT del Inter, Gerardo Martino, en compañía de Messi y los jugadores Jordi Alba y Luis Suárez, reclamaron fuertemente al arbitro guatemalteco Walter López.

Según trascendió, al culminar el descargo contra el réferi principal, Messi fue al vestidor del Monterrey para querer encarar al “Tano” Ortiz y a su ayudante de campo, Nico Sánchez, para realizar fuertes reclamos por los dichos del técnico argentino en la previa del inicio de la serie.