AJ Styles y LA Knight dejan atrás el ring y se pelean en plena conferencia de prensa, previo a WrestleMania 40

AJ Styles y LA Knight protagonizarán uno de los combates de WrestleMania, por tal motivo fueron citados al Media Day.

Sin embargo, los ánimos se calentaron y los luchadores no esperaron más, ya que tuvieron un pequeño altercado, que dejó herido a Styles.

AJ Styles y LA Knight se calentaron en el Día de Medios

Mientras AJ estaba con los periodistas, apareció LA Knight y no hubo palabras previas, pues se fueron a los golpes.

Los presentes quedaron perplejos, pues no imaginaron que lo sucedido fuera real. De hecho, un hombre del personal de WWE frenó la contienda.

Styles se levantó del piso con sangre en la nariz, mientras Knight sólo quedó rojo del rostro, con aparente cansancio por cómo lo tuvo sometido su rival.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨 @AJStylesOrg y @RealLAKnight se han enfrentado duramente en medio del Media Day de #WrestleMania pic.twitter.com/22FpmkT4Qx — SoloWrestling (@Solo_Wrestling) April 5, 2024

Semanas previas, los luchadores ya habían tenido un rose en el ring, pero habían esperado a WrestleMania 40.

Pero los ánimos parece que están calientes, por lo que su pelea en ‘La Vitrina de los Inmortales’ será una verdadera guerra.

AJ Styles ve cerca el final de su carrera

Hace unos días, AJ Styles reveló que el final de su carrera está próximo. Incluso, confesó que está listo para ese momento, pues ha tenido una carrera exitosa en WWE.

“Estoy ansioso por ver qué historia viene a continuación. Me estoy acercando. Me estoy acercando al final. Quiero tener esa historia y lucha para acompañar antes de irme de la WWE. Eso es lo que más espero. Estoy listo. Me voy a retirar. Estoy llegando a ese punto en el que estoy preocupado por avergonzarme. Mi cerebro dice: ‘Podemos hacer esto’. Mi cuerpo dice: ‘Eres estúpido. No podemos hacer esto.

“Estamos sufriendo todos los días cuando nos levantamos de la cama. En algún momento, esto tiene que terminar’. He comprendido, como tantos otros antes que yo, los grandes, salen de esto cuando pensamos que todavía hay tiempo para ellos. Es porque no queremos avergonzarnos”, relató.