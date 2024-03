Edwin Díaz sube al montículo con los Mets por primera vez desde su lesión en uniforme de Puerto Rico

NUEVA YORK (AP) — Edwin Díaz, taponero de los Mets de Nueva York, volvió a un montículo de las Grandes Ligas el sábado, tras una ausencia de 538 días, al laborar en la novena entrada del duelo que su equipo perdió por 7-6 ante los Cerveceros de Milwaukee.

El boricua se perdió la campaña anterior luego de romperse el tendón rotuliano de la rodilla derecha, mientras celebraba una victoria de Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol.

Buena parte de los 30.296 fanáticos reunidos en el Citi Field se puso de pie para ovacionar a Díaz, cuando subió a la lomita con los acordes conocidos de “Narco”, de Timmy Trumpet. Las mascotas Mr. y Mrs. Met hicieron la mímica de tocar una trompeta mientras Díaz trotaba hacia la loma y comenzaba a calentar.

Recomendados

“Esto significa mucho para mí”, dijo Díaz acerca de la reacción del público. “Pienso que ellos me quieren. Me sentí muy realmente feliz cuando me di cuenta de que todos ovacionaban y gritaban”.

Díaz retiró a Rhys Hoskins con un globo y obligó a que Joey Ortiz bateara una línea inofensiva. Brice Turang conectó después un sencillo y se robó la intermedia y la antesala.

El cerrador de 30 años, quien recetó 118 ponches en 62 innings en 2022, abanicó luego al novato Jackson Chourio.

“Entró y atacó a los bateadores”, destacó Carlos Mendoza, manager venezolano de los Mets. “Fue bueno ponerlo en el juego. Evidentemente esperamos verlo cuando tengamos la ventaja”.

Díaz, quien subió al montículo cuando los Mets estaban abajo, pidió lanzar puesto que no había tenido acción en un encuentro desde el fin de semana anterior, en la pretemporada.

Reconoció también que había sentido más nervios de lo normal, puesto que trabajó en su primer inning desde el 9 de octubre de 2022, cuando lanzó el octavo de un juego que los Mets perdieron por 6-0 ante los Padres de San Diego.

Aquel fue el tercer encuentro de la serie de comodines de la Liga Nacional.

“Cuando empecé a calentar me sentí nervioso. Había pasado mucho tiempo, más de un año”, dijo Díaz. “Controlé bien las emociones, hice mis lanzamientos y saqué tres outs”.